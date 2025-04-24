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  • Генич оценил шансы «Реала» и «Барселоны» в финале Кубка Испании

Генич оценил шансы «Реала» и «Барселоны» в финале Кубка Испании

Сегодня, 18:50
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Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о предстоящем Эль Класико в финале Кубка Испании.

  • «Реал» и «Барселона» разыграют трофей в субботу, 26 апреля.
  • Матч пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье в 23:00 мск.

– Какие ожидания от финала, кто победит?

– В моей жизни было много матчей «Реала» с «Барселоной», увиденных вживую, прокомментированных. Как правило, мои ожидания не совпадают с реальностью, тем более в этом «класико» будет разыгрываться трофей.

Мы помним, каким был матч в первом круге чемпионата Испании, когда «Реал» был на ходу, играл дома, а «Барселона» только спаивалась, думала, в какой футбол играть, но победила 4:0. Мадридцы не смогли подстроиться под тактику соперника с высокой обороной, один Мбаппе 8 или 9 раз попадал в офсайд, пару мячей не были засчитаны.

Возможно, в субботу будет дополнительное время и серия пенальти, но спрогнозировать точно не берусь. У «Реала» есть козыри, еще больше козырей – у «Барселоны».

К концу апреля у команд накопилась определенная усталость, впереди у них «класико» в чемпионате, где «Барселоне» надо удерживать преимущество в четыре очка и не подпускать к себе «Реал», есть полуфинал Лиги чемпионов с «Интером».

«Реал» уже вылетел из еврокубка, небольшое преимущество может быть на его стороне. Мне кажется, что все же шансы 50 на 50.

– Могут ли быть унылые 0:0 или ждать голевой феерии, как в полуфиналах?

– Ждем развеселый матч с большим количеством мячей «Барселона» – «Райо Вальекано», но видим 1:0. «Барса» играет с «Мальоркой» с кучей нереализованных моментов – в итоге 1:0 с нервной концовкой.

В «класико» нельзя быть уверенным в чем‑то на 100%. Счет 0:0 увидеть не хотелось бы, учитывая афишу. Я даже не вспомню, когда они в последний раз завершали матч без голов.

«Барселона» при Флике играет в агрессивный и высокий футбол, у «Реала» быстрые игроки атаки. По последним матчам кажется, что начал приходить в себя Винисиус. Так что на 0:0 не закладываюсь, но результативная ничья в основное время может быть.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Кубок Реал Барселона Генич Константин
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Комментарии (1)
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crf575757
1745511866
ГЕНИЧ! Не лезь не в свое дело! Ты комментатор,да и то слабенький. Не пытайся быть экспертом. Не получается.
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