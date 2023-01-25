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    Гунько: «Если бы не порванные «кресты», Тавареша в «Спартаке» не было бы»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько оценил покупку клубом португальского защитника Томаша Тавареша.

    «Спартаку» потребуется какое-то время, чтобы Тавареш обрeл кондиции. Это был один из перспективных футболистов на позиции левого защитника Португалии.

    Но потом травма его опустила вниз по стоимости, и как раз эта стоимость позволила его сейчас взять. Если бы он не рвал крестообразные связки и был на пике, он бы в «Спартак» никогда не приехал. Это условия, которые устроили «Спартак» и самого футболиста», – сказал Гунько.

    • «Спартак» заплатил за Тавареша 3 миллиона евро.
    • Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.
    • Он будет выступать за «Спартак» под 20-м номером.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24046

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Получается, Тавареш приехал в Москву в санаторий.

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