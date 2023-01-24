Камоцци заявил, что у него много сомнений по новичку «Спартака»

Что вы все к Спартаку прилипли с вашими сомнениями. То один то другой. Я ни спать ни есть не мог все ждал, что же камоцций, канчельскис, червякченко и им подобные скажут. Ух как "важно" их мнение.
Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил переходы защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в московский клуб.
«По поводу Тавареша у меня много сомнений. Зато Дуарте, как мне кажется, хороший игрок. Давайте посмотрим, сможет ли теперь «Спартак» составить конкуренцию «Зениту», – сказал Камоцци.
- Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
- «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Все трансферы РПЛ этой зимы: «Зeнит» взял новых бразильцев, «Локoмотив» подписал Пиняева