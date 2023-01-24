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    Камоцци заявил, что у него много сомнений по новичку «Спартака»

    Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил переходы защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в московский клуб.

    «По поводу Тавареша у меня много сомнений. Зато Дуарте, как мне кажется, хороший игрок. Давайте посмотрим, сможет ли теперь «Спартак» составить конкуренцию «Зениту», – сказал Камоцци.

    • Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.
    • «Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.01.2023 23:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1724

      шахта Заполярная 34 минуты назад

      Что вы все к Спартаку прилипли с вашими сомнениями. То один то другой. Я ни спать ни есть не мог все ждал, что же камоцций, канчельскис, червякченко и им подобные скажут. Ух как "важно" их мнение.

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      Рейтинг: +6219

      maior-60 59 минут назад

      А его кто спрашивал?

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