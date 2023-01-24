Камоцци заявил, что у него много сомнений по новичку «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил переходы защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша в московский клуб.

«По поводу Тавареша у меня много сомнений. Зато Дуарте, как мне кажется, хороший игрок. Давайте посмотрим, сможет ли теперь «Спартак» составить конкуренцию «Зениту», – сказал Камоцци.

Тавареш – крайний защитник, Дуарте – центральный.

«Спартак» заплатил 3 миллиона евро за португальца и 4 миллиона – за парагвайца.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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