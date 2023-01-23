Канчельскис: «Семаку пора уже менять клуб»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис хочет, чтобы главный тренер «Зенита» Сергей Семак поработал в Европе.

«Какому российскому тренеру пора сменить РПЛ на Европу? Думаю, Семаку.

Ему пора уже менять клуб, ха-ха! Сергей Богданович всего добился с «Зенитом». Хочется посмотреть, как он будет работать за рубежом.

Но я не президент футбольных команд и так сразу не скажу, в каком чемпионате его вижу. Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе.

Пожелаю Семаку только удачи и счастья!» – заявил Канчельскис.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

При нем команда стала чемпионом России 4 раза подряд.

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