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    Канчельскис: «Семаку пора уже менять клуб»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис хочет, чтобы главный тренер «Зенита» Сергей Семак поработал в Европе.

    «Какому российскому тренеру пора сменить РПЛ на Европу? Думаю, Семаку.

    Ему пора уже менять клуб, ха-ха! Сергей Богданович всего добился с «Зенитом». Хочется посмотреть, как он будет работать за рубежом.

    Но я не президент футбольных команд и так сразу не скажу, в каком чемпионате его вижу. Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе.

    Пожелаю Семаку только удачи и счастья!» – заявил Канчельскис.

    • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
    • При нем команда стала чемпионом России 4 раза подряд.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3430

      Ziklop 26 минут назад

      Семаку это точно не надо, его и здесь хорошо кормят. Зениту может быть и надо, но Семак даёт результат, если только не даст в этом году, тогда может и уберут.

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      Рейтинг: +1043

      Fialet 35 минут назад

      Качелькис с каждым днём тупеет.

      0
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      Рейтинг: +4196

      mutabor0992 45 минут назад

      Только на ночной...

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