Канчельскис: «Семаку пора уже менять клуб»

Семаку это точно не надо, его и здесь хорошо кормят. Зениту может быть и надо, но Семак даёт результат, если только не даст в этом году, тогда может и уберут.
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис хочет, чтобы главный тренер «Зенита» Сергей Семак поработал в Европе.
«Какому российскому тренеру пора сменить РПЛ на Европу? Думаю, Семаку.
Ему пора уже менять клуб, ха-ха! Сергей Богданович всего добился с «Зенитом». Хочется посмотреть, как он будет работать за рубежом.
Но я не президент футбольных команд и так сразу не скажу, в каком чемпионате его вижу. Он может тренировать в любой европейской лиге, топ-5 в том числе.
Пожелаю Семаку только удачи и счастья!» – заявил Канчельскис.
- Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
- При нем команда стала чемпионом России 4 раза подряд.
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