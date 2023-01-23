Кафанов – о поведении вратаря Мартинеса в финале ЧМ-2022: «Так и надо делать»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал поведение аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022 с Францией.

— Вам бы понравилось, если кто-то из ваших вратарей действовал в стиле Эмилиано Мартинеса?

— Давайте для начала скажем, что сейв Мартинеса на 123-ой минуте — ключевой момент чемпионата мира. Если бы он не спас, французы стали бы чемпионами мира. В этом смысле мне не может не нравиться, как действует аргентинец.

— А в серии пенальти?

— Тоже грамотно сыграл — подошел, выбил мяч из-под ног Чуамени. Мы как раз обсуждали во вратарском чате — как голкипер должен действовать при пенальти, чтобы выбить из колеи бьющего. На эту тему уже давно дискутируют, просто Мартинес взбудоражил всех тем, насколько эффективно он это делает.

— Одобряете такие методы?

— А почему нет? Если он психологически давит на бьющего и тем самым помогает своей команде. Естественно, так и надо делать.

— Есть черта, которую нельзя переходить?

— Никогда нельзя опускаться до оскорблений. Главная задача — выбить игрока из колеи. Можно подойти и сказать: «Я знаю, куда ты бьешь». Или же, например: «Про тебя твои же одноклубники говорят, что ты пенальти бить вообще не умеешь», — такая фраза может сбить концентрацию игрока.

А то, что позволяли себе голландцы в матче с Аргентиной — перебор. Надеюсь, мои вратари никогда не дойдут до того, чтобы оскорблять соперника.

Аргентина выиграла серии пенальти в матчах с Нидерландами (1/4) и Францией (финал).

На клубном уровне Мартинес выступает за «Астон Виллу».

Его признали лучшим вратарем ЧМ-2022.

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