Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Процесс небыстрый». «Спартак» – о компенсации от «Левски» за сорванный матч

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы о товарищеских встречах с командами из Болгарии.

    – Что по поводу компенсации от «Левски»? Есть какие-то продвижения?

    – Сейчас пока выходные, процесс небыстрый. Обратились в «Левски» за компенсацией, имеем на нее полное и законное право. Будем ждать ответа.

    – С «Ботевом» пока ничего не угрожает?

    – Пока нет. Но я вам и тогда говорил, что ничего не угрожает, и сейчас говорю. Прошло три дня, представители «Ботева» заверили, что все в силе. Исходим из этого, готовимся к матчу.

    • «Левски» отменил все 3 товарищеских матча с командами из России.
    • Сообщалось, что причиной стало давление со стороны правительства Болгарии.
    • Игра с «Ботевом» запланирована на 27 января.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Спартак» расторг контракт с Мевлей, Глушаков ушел из «Химок» 10
    Канчельскис объяснил, почему считает Карреру лучшим иностранным тренером в истории российского футбола 2
    Каррера: «Для меня РПЛ – пятая лига мира» 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1872

      alefreddy 57 минут назад

      есть здравомыслящие люди в клубах

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11