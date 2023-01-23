«Процесс небыстрый». «Спартак» – о компенсации от «Левски» за сорванный матч

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы о товарищеских встречах с командами из Болгарии.
– Что по поводу компенсации от «Левски»? Есть какие-то продвижения?
– Сейчас пока выходные, процесс небыстрый. Обратились в «Левски» за компенсацией, имеем на нее полное и законное право. Будем ждать ответа.
– С «Ботевом» пока ничего не угрожает?
– Пока нет. Но я вам и тогда говорил, что ничего не угрожает, и сейчас говорю. Прошло три дня, представители «Ботева» заверили, что все в силе. Исходим из этого, готовимся к матчу.
- «Левски» отменил все 3 товарищеских матча с командами из России.
- Сообщалось, что причиной стало давление со стороны правительства Болгарии.
- Игра с «Ботевом» запланирована на 27 января.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «Спорт-Экспресс»