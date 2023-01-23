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    Хави извинился за свой комментарий про арест Дани Алвеса

    Главный тренер «Барселоны» Хави во второй раз высказался об уголовном преследовании бывшего одноклубника Дани Алвеса.

    Свой первый комментарий испанец посчитал некорректным, поскольку не упомянул о жертве.

    «То, что я сказал про Алвеса, было неверно истолковано. Возможно, я был недостаточно убедителен.

    Я проигнорировал жертву. Все эти действия должны быть осуждены, сделал ли это Дани или кто-либо другой.

    Прошу прощения, это было неудачно. Это очень сложная тема, но я забыл упомянуть о потерпевшей.

    Все подобные действия должны быть осуждены», – сказал Хави.

    • В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.
    • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.
    • Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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    Источник: Football Espana

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    Сегодня, 11:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +652

      Октавиус 1 час назад

      В первый раз ты сказал то, что думал, а сейчас то, что надо. ох уж этот свободный западный мир

      0
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      ...
      Рейтинг: +24967

      bset > Октавиус 1 час назад

      Куда им до свободной Азии

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