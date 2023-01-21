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    Хави прокомментировал арест Дани Алвеса, которого обвинили в изнасиловании

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что его бывший одноклубник Дани Алвес рискует оказаться в тюрьме.

    • В пятницу суд заключил 39-летнего футболиста под стражу без права залога.
    • Бразильца обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба.
    • После этого «Пумас» расторг контракт с Алвесом.

    «Сложно комментировать такую ситуацию. Как и все, я шокирован новостями про Алвеса.

    Этим вопросом занимается суд, и он будет принимать решение. От нас ничего не зависит.

    Мне очень жаль его. Я очень удивлен», – сказал Хави.

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    Источник: AS

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