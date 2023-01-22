Кафанов: «Сафонов готов к европейским топ-клубам»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов видит голкипера команды Матвея Сафонова в Европе.

— Кто из российских вратарей готов к переходу в европейский топ-клуб?

— У нас много хороших вратарей, выбор довольной большой. Если говорить о ведущих клубах топ-5 лиг, то Матвей Сафонов. Он уже к этому готов.

23-летний Сафонов стоит 15 миллионов евро.

Он самый дорогой вратарь России.

В сезоне РПЛ у Сафонова 17 матчей, 29 пропущенных голов.

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