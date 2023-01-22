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Кафанов: «Сафонов готов к европейским топ-клубам»

22 января 2023, 19:57
2

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов видит голкипера команды Матвея Сафонова в Европе.

— Кто из российских вратарей готов к переходу в европейский топ-клуб?

— У нас много хороших вратарей, выбор довольной большой. Если говорить о ведущих клубах топ-5 лиг, то Матвей Сафонов. Он уже к этому готов.

  • 23-летний Сафонов стоит 15 миллионов евро.
  • Он самый дорогой вратарь России.
  • В сезоне РПЛ у Сафонова 17 матчей, 29 пропущенных голов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Россия Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Комментарии (2)
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vmonomah17
1674412554
Турецкие и кипрские клубы выстроились в очередь))) Даже без санкций из-за цены и зп Сафонова никто из хороших евроклубов бы не взял. Головин попал в монако после выхода сборной в 1/4 чм, а губошолеп в арсенал и павлюченко в шпоры после выхода сборной в 1/2 че. Без успеха сборной их не увидели бы.
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mutabor0992
1674416650
Готов, без рубахи и штанов.Кому он уперся?А у Кафана походу маразм начинается...
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