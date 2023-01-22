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    Кафанов: «Сафонов готов к европейским топ-клубам»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов видит голкипера команды Матвея Сафонова в Европе.

    — Кто из российских вратарей готов к переходу в европейский топ-клуб?

    — У нас много хороших вратарей, выбор довольной большой. Если говорить о ведущих клубах топ-5 лиг, то Матвей Сафонов. Он уже к этому готов.

    • 23-летний Сафонов стоит 15 миллионов евро.
    • Он самый дорогой вратарь России.
    • В сезоне РПЛ у Сафонова 17 матчей, 29 пропущенных голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12909

      Алексей З 24 минуты назад

      Только топ клубы к этому не готовы.

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      Рейтинг: +1643

      vmonomah17 34 минуты назад

      Турецкие и кипрские клубы выстроились в очередь)))
      Даже без санкций из-за цены и зп Сафонова никто из хороших евроклубов бы не взял.
      Головин попал в монако после выхода сборной в 1/4 чм, а губошолеп в арсенал и павлюченко в шпоры после выхода сборной в 1/2 че.
      Без успеха сборной их не увидели бы.

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