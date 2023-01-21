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Канчельскис: «РПЛ скоро будет на 90-м месте в мире»

21 января 2023, 23:17
16

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал падение РПЛ в рейтинге мировых лиг на 80-е место.

«Раньше наш футбол был в первой десятке лиг. Сейчас мы уже восьмидесятые, скоро будем на девяностом месте в мире! Сколько же у нас сказочников, которые говорили, что мы прогрессируем. Куда только? Вниз! Популизмом занимаются.

РПЛ — лига ниже среднего уровня, всем это ясно. Люди боятся признать это. Для меня лично ничего неудивительного, а для крикунов, которые сказки рассказывают, не все так однозначно, наверное. Футбольный бог нас наказывает — все заслуженно. Лучше скоро не будет, всем же понятно. Стоит задуматься об этом», — сказал Канчельскис.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (16)
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Axe111
1674333226
А разве уже давно не ниже сотки???
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Fialet
1674334542
Он чего, дебил? Любому должно быть понятно, что сборная опускается ниже не по игре, а потому, что отстранили.
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Soccerdealer63
1674337477
Да... наверное, как сказано ниже, из за отстранения мы просто вообще НЕ набираем никаких очков и просто "проседаем" в рейтинге статистически, а не потому, что у нас (клубы, сборная..) низкие результаты... Но... будем честны: кого там в этих рейтингах когда интересовали места ниже, скажем, 5-7-го? Признаемся, что настоящий футбол мы уже годы смотрим в исполнении 3-х... максимум 5-ти лиг... на подступах к которым нами и не пахнет.
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Plyash
1674344879
Дурак-дураком,всё же сказывается его долгое пребывание в МЮ-жной англосаксонии...
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odessakmv
1674350325
андрюша - пить бросай!!!! на чем эти рейтинги основаны?? на мнении таких же полупьяных эхспертов как и ты?? что они в нынешней ситуации могут насчитать??? да хоть на 22666 месте.... уровень стал ниже - это естественно, но если дадут играть молодежи и начнут тренировать, а не переставлять 15 обезьянок местами - уровень начнет подниматься, в Высшей лиге СССР не было обезянок, а лига была на уровне топ 5
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Snek
1674364937
Андрюшенка пожуй говна олух
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Ziklop
1674365629
тебе к Мостовому, будет отличная команда по литерболу и производству словесного помёта.
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Oldtrafford83
1674366370
Да хоть на 1000-м, один хрен не играем ЕК))
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k611
1674368927
Это ж необъективный рейтинг. Англичанам также не дай играть в еврокубках, также внизу рейтинга окажутся.
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