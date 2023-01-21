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    Канчельскис: «РПЛ скоро будет на 90-м месте в мире»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал падение РПЛ в рейтинге мировых лиг на 80-е место.

    «Раньше наш футбол был в первой десятке лиг. Сейчас мы уже восьмидесятые, скоро будем на девяностом месте в мире! Сколько же у нас сказочников, которые говорили, что мы прогрессируем. Куда только? Вниз! Популизмом занимаются.

    РПЛ — лига ниже среднего уровня, всем это ясно. Люди боятся признать это. Для меня лично ничего неудивительного, а для крикунов, которые сказки рассказывают, не все так однозначно, наверное. Футбольный бог нас наказывает — все заслуженно. Лучше скоро не будет, всем же понятно. Стоит задуматься об этом», — сказал Канчельскис.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3518

      Axe111 9 минут назад

      А разве уже давно не ниже сотки???

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