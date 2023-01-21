Ротенберг: «Думаю, Нобоа будет в «Сочи» и по окончании карьеры»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не исключил, что полузащитник команды Кристиан Нобоа будет работать в клубе после игровой карьеры.
— Вы бы хотели, чтобы Нобоа остался в структуре клуба после завершения карьеры футболиста?
— Я думаю, так и будет.
- Нобоа на этой неделе продлил контракт.
- В прошлом сезоне 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.
- Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»