Ротенберг: «Думаю, Нобоа будет в «Сочи» и по окончании карьеры»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг не исключил, что полузащитник команды Кристиан Нобоа будет работать в клубе после игровой карьеры.

— Вы бы хотели, чтобы Нобоа остался в структуре клуба после завершения карьеры футболиста?

— Я думаю, так и будет.

Нобоа на этой неделе продлил контракт.

В прошлом сезоне 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).

Получи до 10 000 рублей за регистрацию