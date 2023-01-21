«Левски» назвал причину отмены товарищеских матчей с российскими командами

«Урал» опубликовал заявление в связи с отменой товарищеского матча с «Левски».

В нем объясняется, почему болгарский клуб отказался играть с командами из России.

«В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется «из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков».

Команда из Софии просит с пониманием отнестись к ее решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», – говорится в заявлении.

«Левски» также отменил матчи со «Спартаком» и «Краснодаром».

По информации «СЭ», клуб из Софии отказался играть из-за давления со стороны правительства Болгарии.

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