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    «Левски» назвал причину отмены товарищеских матчей с российскими командами

    «Урал» опубликовал заявление в связи с отменой товарищеского матча с «Левски».

    В нем объясняется, почему болгарский клуб отказался играть с командами из России.

    «В официальном письме сказано, что встреча в Дубае отменяется «из-за общественного давления на «Левски», прежде всего со стороны болельщиков».

    Команда из Софии просит с пониманием отнестись к ее решению и выражает надежду на то, что обязательно встретится с «Уралом» на футбольном поле в будущем», – говорится в заявлении.

    • «Левски» также отменил матчи со «Спартаком» и «Краснодаром».
    • По информации «СЭ», клуб из Софии отказался играть из-за давления со стороны правительства Болгарии.

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    Источник: сайт «Урала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2718

      a_who 51 минуту назад

      Братушки бл...

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