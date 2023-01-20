Назван лучший игрок 2022 года в сборной Германии

Немецкий футбольный союз подвел итоги голосования, в ходе которого определялся лучший игрок сборной Германии в 2022 году.

Победителем стал полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. Его кандидатуру поддержали 66,3 процента респондентов.

Он опередил Кая Хаверца (8%) и Йозуа Киммиха (6,1%).

В 2022 году Мусиала провел 11 матчей за сборную Германии и сделал 2 ассиста.

На чемпионате мира в Катаре он поучаствовал во всех 3 играх и отдал голевую передачу.

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