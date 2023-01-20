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  • Ари: «Если бы не тюрьма, Кокорин играл бы в «Баварии» или «Манчестер Сити»

Ари: «Если бы не тюрьма, Кокорин играл бы в «Баварии» или «Манчестер Сити»

20 января 2023, 15:22
10

Экс-футболист сборной России Ари высказался о потенциале нападающего Александра Кокорина.

«Кокорин – игрок с большим потенциалом! Я всегда представлял его играющим в Германии за «Баварию» или в Англии за «Манчестер Сити».

Он сильный и очень быстрый футболист. Но, к сожалению, произошел тот случай – он попал в тюрьму.

Если бы не эта ситуация, он бы играл в клубах и странах, которые я назвал. Но я верю, что он сможет вернуться и играть в большой команде.

У него есть талант и большой потенциал, чтобы оказаться в европейской команде», – заявил Ари.

  • Сейчас Кокорин выступает за кипрский «Арис».
  • Права на него принадлежат «Фиорентине».
  • В марте форварду исполнится 32 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр Ари
Комментарии (10)
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neim
1674217912
Если бы не тюрьма, Кокорин "играл" бы на стульях по кафешкам, ресторанам, барам и прочим злачным местам. Предпосылки к этому были, когда они с Пашей шампанское дорогущее заказывали, после поражения (кажется) нашей сборной. Пусть скажет спасибо чиновнику, ударенному стулом, что направил его на путь истинный ))).
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oyabun
1674218554
Так была же у него отличная возможность проявить себя в Фиорентине! Кто мешал? Кроме его собственной лени.
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Марк Аврелий!
1674218859
как выяснилось стул которым он ударил человека превратился в вечную скамейку запасных в каждом клубе куда он приходит
Ответить
R_a_i_n
1674219679
Какая Бавария? Он на высоком уровне ни одного сезона ни где не провел.
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subbotaspartak
1674221281
Эх, где бы я играл...
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eugen-han
1674223020
Такое в жизни бывает, когда оборачиваясь назад, видишь прошлое сплошь упущенных возможностей. ,,Если очень захотеть, можно в космос улететь",- это мечта, которая остаётся мечтой, а вот желание:,, попасть в рай, да грехи не пускают",- это реальность...для Кокорина, которому собственно грех жаловаться, как баловню судьбы не иначе как.
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Axe111
1674223825
)))
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raritet
1674225012
Кому много дано- с того много спросится. Аксиома. Лишний раз подтверждение извечных всему миру истин. Возможно , и в самом деле, природа дала ему все, что необходимо для того , чтобы достичь многого в футболе, а как он в самом деле распорядился этим даром. известно всем. Не заложена в нем была , в первую очередь , мотивация добиваться лучшего. Как правило, скромные люди, добиваются большего, когда мотивация- не очередная модель авто, а поставить удар. Здесь же работал Халк. По мышце было видно, как он пашет. Все же понимают- сами по себе мышцы не растут. Мало кому из наших футболистов удавалось реализовать свой потенциал на 100%, а Кокорин вообще его не использовал. Досадно.
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