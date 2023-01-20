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    Ари: «Если бы не тюрьма, Кокорин играл бы в «Баварии» или «Манчестер Сити»

    Экс-футболист сборной России Ари высказался о потенциале нападающего Александра Кокорина.

    «Кокорин – игрок с большим потенциалом! Я всегда представлял его играющим в Германии за «Баварию» или в Англии за «Манчестер Сити».

    Он сильный и очень быстрый футболист. Но, к сожалению, произошел тот случай – он попал в тюрьму.

    Если бы не эта ситуация, он бы играл в клубах и странах, которые я назвал. Но я верю, что он сможет вернуться и играть в большой команде.

    У него есть талант и большой потенциал, чтобы оказаться в европейской команде», – заявил Ари.

    • Сейчас Кокорин выступает за кипрский «Арис».
    • Права на него принадлежат «Фиорентине».
    • В марте форварду исполнится 32 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3518

      Axe111 11 минут назад

      )))

      0
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      Рейтинг: +170

      eugen-han 24 минуты назад

      Такое в жизни бывает, когда оборачиваясь назад, видишь прошлое сплошь упущенных возможностей.
      ,,Если очень захотеть, можно в космос улететь",- это мечта, которая остаётся мечтой, а вот желание:,, попасть в рай, да грехи не пускают",- это реальность...для Кокорина, которому собственно грех жаловаться, как баловню судьбы не иначе как.

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      Рейтинг: +6016

      subbotaspartak 53 минуты назад

      Эх, где бы я играл...

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      Рейтинг: +11482

      R_a_i_n 1 час назад

      Какая Бавария? Он на высоком уровне ни одного сезона ни где не провел.

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      Рейтинг: +244

      Марк Аврелий! 1 час назад

      как выяснилось стул которым он ударил человека превратился в вечную скамейку запасных в каждом клубе куда он приходит

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      Рейтинг: +33333

      oyabun 1 час назад

      Так была же у него отличная возможность проявить себя в Фиорентине! Кто мешал? Кроме его собственной лени.

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      Рейтинг: +5264

      neim 1 час назад

      Если бы не тюрьма, Кокорин "играл" бы на стульях по кафешкам, ресторанам, барам и прочим злачным местам. Предпосылки к этому были, когда они с Пашей шампанское дорогущее заказывали, после поражения (кажется) нашей сборной.
      Пусть скажет спасибо чиновнику, ударенному стулом, что направил его на путь истинный ))).

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