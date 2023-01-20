Ари: «Если бы не тюрьма, Кокорин играл бы в «Баварии» или «Манчестер Сити»

Экс-футболист сборной России Ари высказался о потенциале нападающего Александра Кокорина.
«Кокорин – игрок с большим потенциалом! Я всегда представлял его играющим в Германии за «Баварию» или в Англии за «Манчестер Сити».
Он сильный и очень быстрый футболист. Но, к сожалению, произошел тот случай – он попал в тюрьму.
Если бы не эта ситуация, он бы играл в клубах и странах, которые я назвал. Но я верю, что он сможет вернуться и играть в большой команде.
У него есть талант и большой потенциал, чтобы оказаться в европейской команде», – заявил Ари.
- Сейчас Кокорин выступает за кипрский «Арис».
- Права на него принадлежат «Фиорентине».
- В марте форварду исполнится 32 года.
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Источник: «РБ Спорт»