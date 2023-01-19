Лучший игрок прошлого сезона РПЛ хочет продлить контракт с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что хочет продлить контракт с клубом на год.

«Пока идут переговоры. Мы разговариваем, все хорошо. Я думаю, останусь еще на год», – сказал Нобоа.

Контракт Нобоа с «Сочи» истекает летом.

В прошлом сезоне 37-летний Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

Нобоа играет в России с 2007 года (с перерывом в 2015 году).

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

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