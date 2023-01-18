Слуцкий: «Дзюбу подобрали на рынке рядом с переходом»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и экс-форвард команды Артем Дзюба поучаствовали в юмористическом ютуб-шоу «Плюшки». Тренер в шутку рассказал, где нашли игрока.
«Подберем ли мы Дзюбе что-нибудь на рынке? Учитывая, что его самого на рынке подобрали рядом с переходом», – сказал Слуцкий.
Дзюба, в свою очередь, рассказал, как тренер, будучи в Антарктиде, «отмудохал» пингвина.
- Слуцкий и Дзюба сейчас без работы.
- Игрок на днях должен подписать контракт с «Торпедо».
- Дзюба и Слуцкий не вышли со сборной России из группы на Евро-2016.
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Источник: «Бомбардир»