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Слуцкий: «Дзюбу подобрали на рынке рядом с переходом»

18 января 2023, 16:36
7

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и экс-форвард команды Артем Дзюба поучаствовали в юмористическом ютуб-шоу «Плюшки». Тренер в шутку рассказал, где нашли игрока.

«Подберем ли мы Дзюбе что-нибудь на рынке? Учитывая, что его самого на рынке подобрали рядом с переходом», – сказал Слуцкий.

Дзюба, в свою очередь, рассказал, как тренер, будучи в Антарктиде, «отмудохал» пингвина.

  • Слуцкий и Дзюба сейчас без работы.
  • Игрок на днях должен подписать контракт с «Торпедо».
  • Дзюба и Слуцкий не вышли со сборной России из группы на Евро-2016.

В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари HH», трансфер обсуждала «Bенeция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Тоpпедo»

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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the teacher
1674053424
Немного противно, в 2018 все чуть не молились на Дзюбу, а сейчас готовы с говном смешать....
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egor tikhonov
1674065896
бомбардир. вы теперь целый месяц будете выдёргивать строчки из этой передачи?
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