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    Слуцкий: «Дзюбу подобрали на рынке рядом с переходом»

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и экс-форвард команды Артем Дзюба поучаствовали в юмористическом ютуб-шоу «Плюшки». Тренер в шутку рассказал, где нашли игрока.

    «Подберем ли мы Дзюбе что-нибудь на рынке? Учитывая, что его самого на рынке подобрали рядом с переходом», – сказал Слуцкий.

    Дзюба, в свою очередь, рассказал, как тренер, будучи в Антарктиде, «отмудохал» пингвина.

    • Слуцкий и Дзюба сейчас без работы.
    • Игрок на днях должен подписать контракт с «Торпедо».
    • Дзюба и Слуцкий не вышли со сборной России из группы на Евро-2016.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +471

      the teacher 26 минут назад

      Немного противно, в 2018 все чуть не молились на Дзюбу, а сейчас готовы с говном смешать....

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      Рейтинг: +4205

      Питерский князь 28 минут назад

      Можно сказать, что Дзюба сейчас свбодный агентом на рынке, с протянутой рукой стоит.
      :)))
      Только в России так можно, Артемушка-дурачок, лучший бомбардир РПЛ.

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