Слуцкий: «Дзюбу подобрали на рынке рядом с переходом»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и экс-форвард команды Артем Дзюба поучаствовали в юмористическом ютуб-шоу «Плюшки». Тренер в шутку рассказал, где нашли игрока.

«Подберем ли мы Дзюбе что-нибудь на рынке? Учитывая, что его самого на рынке подобрали рядом с переходом», – сказал Слуцкий.

Дзюба, в свою очередь, рассказал, как тренер, будучи в Антарктиде, «отмудохал» пингвина.

Слуцкий и Дзюба сейчас без работы.

Игрок на днях должен подписать контракт с «Торпедо».

Дзюба и Слуцкий не вышли со сборной России из группы на Евро-2016.

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