Слуцкий: «У одного человека футбол в Турции закончился не начавшись»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поучаствовал в ролике юмористического ютуб-канала «Плюшки». В нем Слуцкий намекнул на форварда Артема Дзюбу.
«Один человек в Турцию поехал. Думал, сейчас начнется футбол. А он у него закончился не начавшись», – сказал Слуцкий, когда Дзюба сидел рядом с ним.
- Дзюба в августе подписал контракт с «Адана Демирспором», а в ноябре разорвал соглашение.
- На днях Дзюба, вероятно, станет игроком «Торпедо».
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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Источник: «Бомбардир»