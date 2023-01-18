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    Слуцкий: «У одного человека футбол в Турции закончился не начавшись»

    Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поучаствовал в ролике юмористического ютуб-канала «Плюшки». В нем Слуцкий намекнул на форварда Артема Дзюбу.

    «Один человек в Турцию поехал. Думал, сейчас начнется футбол. А он у него закончился не начавшись», – сказал Слуцкий, когда Дзюба сидел рядом с ним.

    • Дзюба в августе подписал контракт с «Адана Демирспором», а в ноябре разорвал соглашение.
    • На днях Дзюба, вероятно, станет игроком «Торпедо».
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5261

      neim 13 минут назад

      А другой человек в Рубин поехал. Тоже думал, что у него футбол начнётся, а оказывается он у него закончился ! )))

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      Рейтинг: +24005

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Да у самого-то в Казани почти то же самое.

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