Шалимов: «Шансы «Спартака» на чемпионство – 10%»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
— Думаю, шансы «Зенита» стать чемпионом — 90%. У «Спартака» — 10%. Если команда Семака будет оступаться, красно-белые должны будут сокращать разрыв. Но, если осечек никаких не будет, им будет очень сложно. «Зенит» очень близок к очередному чемпионству.
— Как обстоят дела с вашей тренерской карьерой?
— Пока предложений не поступало.
— Нет мечты возглавить «Спартак»?
— Это глупый вопрос, провокационный — не буду отвечать.
— Но вам же было бы интересно работать в этом клубе.
— Мне было бы интересно работать.
- «Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.
- РПЛ возобновится в марте.
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Источник: «РБ Спорт»