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    Шалимов: «Шансы «Спартака» на чемпионство – 10%»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    — Думаю, шансы «Зенита» стать чемпионом — 90%. У «Спартака» — 10%. Если команда Семака будет оступаться, красно-белые должны будут сокращать разрыв. Но, если осечек никаких не будет, им будет очень сложно. «Зенит» очень близок к очередному чемпионству.

    — Как обстоят дела с вашей тренерской карьерой?

    — Пока предложений не поступало.

    — Нет мечты возглавить «Спартак»?

    — Это глупый вопрос, провокационный — не буду отвечать.

    — Но вам же было бы интересно работать в этом клубе.

    — Мне было бы интересно работать.

    • «Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +843

      Suvorov51 31 минуту назад

      Если сказать правду, нет шансов у Спартака, ведь это и понятно, все продают и все покупают, ПРОМКВАС закупил медальки на этот год, думаю, что будет покупать и дальше так что боритесь за 2 и 3 места, пока не найдется новый алигарх типа Абрамовича и купит какую нибудь команду, вот тогда помойка опустится

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      Рейтинг: +2547

      fakeid > Suvorov51 22 минуты назад

      тарасофская помойка и так опущена уже хуже некуда. гы-гы!

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      Рейтинг: +1665

      шахта Заполярная > fakeid 17 минут назад

      Ну и глуп ты.

      0
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      Рейтинг: +24003

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Он прав, надо быть честными.

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      Рейтинг: +11392

      alex1951 1 час назад

      Товарищ Ша !
      Ваш инфантилизм зашкаливает...
      Так мыслят только зенитовские дети...
      Сам экс-спартаковец и нести такую пургу.....
      И ващее ..сыгран только первый тайм (круг)...так чего бежишь впереди паровоза...

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      Рейтинг: +192

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Спартак 90-10.
      % - место в турнирной таблице
      Гыгыгы

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