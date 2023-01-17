Шалимов: «Шансы «Спартака» на чемпионство – 10%»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— Думаю, шансы «Зенита» стать чемпионом — 90%. У «Спартака» — 10%. Если команда Семака будет оступаться, красно-белые должны будут сокращать разрыв. Но, если осечек никаких не будет, им будет очень сложно. «Зенит» очень близок к очередному чемпионству.

— Как обстоят дела с вашей тренерской карьерой?

— Пока предложений не поступало.

— Нет мечты возглавить «Спартак»?

— Это глупый вопрос, провокационный — не буду отвечать.

— Но вам же было бы интересно работать в этом клубе.

— Мне было бы интересно работать.

«Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.

РПЛ возобновится в марте.

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