«Меня пытаются выставить отмороженным». Гулиев прокомментировал информацию о конфликте с Гогниевым

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев отрицает информацию, что вызвал один на один главного тренера Спартака Гогниева.

«Не знаю зачем, но в СМИ меня постоянно пытаются выставить каким-то суперотмороженным. Возможно, часть заслуги в этом моя. Но я просто не понимаю, зачем меня выставлять меня таким на постоянной основе. Это не так. Пообщавшись со мной это сразу будет понятно. А просто так вкидывать… Ну, наверное, кому-то это нравится. Не знаю с какой целью, но она явно не хорошая. Опубликованная новость — бред! Какие «раз на раз»? Что это такое? Как я могу такое предложить тренеру? Если кто-то в это верит, значит не от большого ума. Не знаю, как можно поверить в этот бред.

Да, в футбольной команде периодически происходят недопонимания. Бывает, тренер злится на игрока, а тот ему может ответить. Но чтобы «раз на раз»? Это вообще бред. Не знаю, зачем такое публиковать.

У нас с тренером было небольшое недопонимание, но оно было больше организационным. Мы поговорили, все выяснили. Да, разговор был не «сладким», но мы все выяснили. Я понимал ситуацию по одному, а тренер — по другому. Но после разговора все разрешилось. Было недопонимание по моей травме. После того, как мы все выяснили, у меня появился индивидуальный график, по которому я тренируюсь из-за повреждения. На этом ситуация и кончилась. Последнее время «Химки» обсуждают в разрезе конфликтов. Видимо, людям хочется и меня добавить в эту историю.

До зимний сборов про «Химки» было очень много негативной информации. Писали и говорили, что тут все невероятно плохо. Но это совсем не так. Идет обычная работа. Сейчас понятно, какая перед нами стоит задача. Мы все работаем ради одной цели. В футбольном клубе и команде есть моменты, которые присутствуют всегда, но сейчас просто кто-то хочет все это раздуть до невероятных масштабов. Уже настолько раздувают, что придумывают, что я «раз на раз» собирался выходить с тренером. Не получится! Повторюсь, идет обычная работа. Если есть какие-то сложности, они решаются сразу же и на месте. Люди, которые пытаются раздуть, не правы», — сказал Гулиев.

Гогниев в команде с сентября.

На прошлой неделе он получил лицензию PRO.

Команда идет в зоне вылета.

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