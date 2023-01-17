Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Меня пытаются выставить отмороженным». Гулиев прокомментировал информацию о конфликте с Гогниевым

«Меня пытаются выставить отмороженным». Гулиев прокомментировал информацию о конфликте с Гогниевым

17 января 2023, 15:51
1

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев отрицает информацию, что вызвал один на один главного тренера Спартака Гогниева.

«Не знаю зачем, но в СМИ меня постоянно пытаются выставить каким-то суперотмороженным. Возможно, часть заслуги в этом моя. Но я просто не понимаю, зачем меня выставлять меня таким на постоянной основе. Это не так. Пообщавшись со мной это сразу будет понятно. А просто так вкидывать… Ну, наверное, кому-то это нравится. Не знаю с какой целью, но она явно не хорошая. Опубликованная новость — бред! Какие «раз на раз»? Что это такое? Как я могу такое предложить тренеру? Если кто-то в это верит, значит не от большого ума. Не знаю, как можно поверить в этот бред.

Да, в футбольной команде периодически происходят недопонимания. Бывает, тренер злится на игрока, а тот ему может ответить. Но чтобы «раз на раз»? Это вообще бред. Не знаю, зачем такое публиковать.

У нас с тренером было небольшое недопонимание, но оно было больше организационным. Мы поговорили, все выяснили. Да, разговор был не «сладким», но мы все выяснили. Я понимал ситуацию по одному, а тренер — по другому. Но после разговора все разрешилось. Было недопонимание по моей травме. После того, как мы все выяснили, у меня появился индивидуальный график, по которому я тренируюсь из-за повреждения. На этом ситуация и кончилась. Последнее время «Химки» обсуждают в разрезе конфликтов. Видимо, людям хочется и меня добавить в эту историю.

До зимний сборов про «Химки» было очень много негативной информации. Писали и говорили, что тут все невероятно плохо. Но это совсем не так. Идет обычная работа. Сейчас понятно, какая перед нами стоит задача. Мы все работаем ради одной цели. В футбольном клубе и команде есть моменты, которые присутствуют всегда, но сейчас просто кто-то хочет все это раздуть до невероятных масштабов. Уже настолько раздувают, что придумывают, что я «раз на раз» собирался выходить с тренером. Не получится! Повторюсь, идет обычная работа. Если есть какие-то сложности, они решаются сразу же и на месте. Люди, которые пытаются раздуть, не правы», — сказал Гулиев.

  • Гогниев в команде с сентября.
  • На прошлой неделе он получил лицензию PRO.
  • Команда идет в зоне вылета.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
В РФС отреагировали на слова экс-защитника «Химок» о предложении поучаствовать в договорном матче 2
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Гулиев Аяз Гогниев Спартак
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
piligrim1986
1673961583
ну если ты реально долбосран
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
10
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
7
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
8
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
24
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
8
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
4
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
24
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
8
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
8
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
15
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
8
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
17
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
9
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
29
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
13
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
19
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
43
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
11
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+