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    У Гулиева и Гогниева возник конфликт на сборах «Химок». Игрок предложил тренеру выйти один на один

    На тренировке «Химок» в Турции едва не возникла драка. Повздорили полузащитник Аяз Гулиев и главный тренер Спартак Гогниев.

    «Сообщают, что Аязу Гулиеву на днях настолько не понравились придирки главного тренера команды Спартака Гогниева, что футболист в резкой форме предложил коучу «выйти раз на раз», чтобы решить все возникшие вопросы.

    Противоборствующие стороны успокоили секунданты, однако напряженности в команде это не сняло», – написал репортер «Спорт-Экспресса» Артем Калинин.

    • Гогниев в команде с сентября.
    • На прошлой неделе он получил лицензию PRO.
    • Команда идет в зоне вылета.

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    Источник: телеграм-канал Артема Калинина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +927

      Untitled-1 17 секунд назад

      Два отморозка

      0
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      Рейтинг: +2048

      almanev 4 минуты назад

      Выгнать Гулиева накуй

      0
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      Рейтинг: +28010

      JTherry 24 минуты назад

      с таким настроем Химки до конца сезона в РПЛ могут не доиграть...

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