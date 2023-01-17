У Гулиева и Гогниева возник конфликт на сборах «Химок». Игрок предложил тренеру выйти один на один

На тренировке «Химок» в Турции едва не возникла драка. Повздорили полузащитник Аяз Гулиев и главный тренер Спартак Гогниев.

«Сообщают, что Аязу Гулиеву на днях настолько не понравились придирки главного тренера команды Спартака Гогниева, что футболист в резкой форме предложил коучу «выйти раз на раз», чтобы решить все возникшие вопросы.

Противоборствующие стороны успокоили секунданты, однако напряженности в команде это не сняло», – написал репортер «Спорт-Экспресса» Артем Калинин.

Гогниев в команде с сентября.

На прошлой неделе он получил лицензию PRO.

Команда идет в зоне вылета.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно