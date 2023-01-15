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    Воспитанник «Зенита» Михайлов рассказал о причине ухода из клуба

    Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов раскрыл подробности ухода из «Зенита».

    • Михайлов перешел из петербургской команды в «Пари НН» в сентябре 2022 года.
    • В 8 матчах РПЛ 19-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

    «Вообще история пошла с июня. Из Нижнего проявили интерес, я съездил на неделю потренироваться с командой, но потом все оборвалось. Вернулся в Петербург, а руководство сказало, что я никуда не перейду. Хотя планировалось совсем другое.

    Стал тренироваться с основной командой, но играл за «Зенит-2». Однако Нижний постоянно возвращался и вновь пытался меня забрать. Под конец трансферного окна я уже ни на что особо не рассчитывал. Да и Аршавин говорил, чтобы я сыграл полгода здесь, проявил себя и потом уходил. Но я не хотел оставаться. Был настроен на новый вызов. Под конец трансферного окна история вновь возобновилась.

    Помню, с «Зенитом-2» мы пошли в бассейн играть в водное поло. Это предпоследний день трансферного окна. Меня подзывает Радимов и говорит: «Ты переходишь в КАМАЗ». Это было утром. Думаю, все. Знал, что с «Пари НН» шли переговоры, но посчитал, что не удались. Проходит несколько часов. И мне говорят, что все же есть вариант с «Пари НН».

    В итоге документы подписали в последний день трансферного окна. Я пришел на тренировку, покушал с друзьями, потом – домой. Дальше – приглашение в офис. Приехал туда к 9-10 вечера. За 30 минут до конца дня подписали бумаги. Спасибо моему агенту Василию Голяне и настойчивости «Пари НН»: если бы не они, вряд ли бы удалось совершить такой переход», – сказал Михайлов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23956

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Типичная история. Даже у Зенита порочная система работы с молодёжью.

      0
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      Рейтинг: +561

      Азбука > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В чём порочность? Будет играть и набираться опыта. В Зените следят за своими, кто проходил зенитовскую систему. Если выйдет на требуемый уровень, то вернут, как Сутормина, Кругового, Мостового, Кузяева и даже М. Кержакова, который тоже поскитался пока не заматерел.

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      Рейтинг: +23956

      DOCTOR PENALTY > Азбука 32 минуты назад

      Порочность в том, что всё решается в последнюю секунду и часто переход срывается, игрок остаётся во второй команде, которую давно перерос, теряет золотое время. Причина почти всегда одна - слишком много хотят за игрока. Спросить бы Шаву: а сколько ещё таких михайловых осталось киснуть в Питере?

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