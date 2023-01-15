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  • Воспитанник «Зенита» Михайлов рассказал о причине ухода из клуба

Воспитанник «Зенита» Михайлов рассказал о причине ухода из клуба

15 января 2023, 20:48
7

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов раскрыл подробности ухода из «Зенита».

  • Михайлов перешел из петербургской команды в «Пари НН» в сентябре 2022 года.
  • В 8 матчах РПЛ 19-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

«Вообще история пошла с июня. Из Нижнего проявили интерес, я съездил на неделю потренироваться с командой, но потом все оборвалось. Вернулся в Петербург, а руководство сказало, что я никуда не перейду. Хотя планировалось совсем другое.

Стал тренироваться с основной командой, но играл за «Зенит-2». Однако Нижний постоянно возвращался и вновь пытался меня забрать. Под конец трансферного окна я уже ни на что особо не рассчитывал. Да и Аршавин говорил, чтобы я сыграл полгода здесь, проявил себя и потом уходил. Но я не хотел оставаться. Был настроен на новый вызов. Под конец трансферного окна история вновь возобновилась.

Помню, с «Зенитом-2» мы пошли в бассейн играть в водное поло. Это предпоследний день трансферного окна. Меня подзывает Радимов и говорит: «Ты переходишь в КАМАЗ». Это было утром. Думаю, все. Знал, что с «Пари НН» шли переговоры, но посчитал, что не удались. Проходит несколько часов. И мне говорят, что все же есть вариант с «Пари НН».

В итоге документы подписали в последний день трансферного окна. Я пришел на тренировку, покушал с друзьями, потом – домой. Дальше – приглашение в офис. Приехал туда к 9-10 вечера. За 30 минут до конца дня подписали бумаги. Спасибо моему агенту Василию Голяне и настойчивости «Пари НН»: если бы не они, вряд ли бы удалось совершить такой переход», – сказал Михайлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Зенит Михайлов Ярослав
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1673805233
Типичная история. Даже у Зенита порочная система работы с молодёжью.
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eugen-han
1673831927
Когда молодые и юные игроки уходят условно говоря из больших клубов в менее или малые, то такое явление можно понять и об'яснить как желание получать игровую практику в стабильных условиях(в основе), но когда наоборот, т.е. идёт обратный процесс, то такие трансферы имеют или спекулятивный характер на перспективу, или же в действительности усмотрели талант того или иного игрока, который впрочем может и не заиграть.
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paracetamol
1673852488
Пусть потренируется, молодой еще с Клаудиньо соперничать!
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