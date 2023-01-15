Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Барселона»: финал Кубка Испании, 15 января 2023

«Реал» и «Барселона» сыграют в финальном матче Суперкубка Испании. Игра пройдет в воскресенье, 15 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.
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Ориентировочные составы:
- Реал: Тибо Куртуа – Начо, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Антонио Рюдигер – Тони Кроос, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинга – Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.
- Валенсия: Марк-Андре тер Стеген – Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Алекс Бальде, Рональд Араухо – Фрэнки де Йонг, Гави, Серхио Бускетс – Усман Дембеле, Педри, Ансу Фати.
Судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
- Матчей в сезоне: 9 (Примера)
- Желтые карточки: 44 (4,9 в среднем за матч)
- Красные карточки: 3
- Фолы в среднем за матч: 21
Пять последних матчей: 2 победы «Реала», 2 победы «Барсы», 1 ничья.
В последний раз команды встречались 16 октября 2023 года – «Реал» выиграл со счетом 3:1. За мадридцев забили Бензема, Вальверде и Родриго. За «Барсу» отличился Ферран Торрес.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: обе забьют – да
Где смотреть «Реал» – «Барселона»
Источник: «Бомбардир»