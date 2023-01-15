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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Барселона»: финал Кубка Испании, 15 января 2023

    «Реал» и «Барселона» сыграют в финальном матче Суперкубка Испании. Игра пройдет в воскресенье, 15 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)

    • Матчей в сезоне: 9 (Примера)
    • Желтые карточки: 44 (4,9 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 3
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Пять последних матчей: 2 победы «Реала», 2 победы «Барсы», 1 ничья.

    В последний раз команды встречались 16 октября 2023 года – «Реал» выиграл со счетом 3:1. За мадридцев забили Бензема, Вальверде и Родриго. За «Барсу» отличился Ферран Торрес.

    Коэффициенты:

    • Победа «Реала» – 3.20
    • Ничья – 3.55
    • Победа «Валенсии» – 2.30

    Прогноз на матч: обе забьют – да

    Где смотреть «Реал» – «Барселона»

    Во сколько смотреть «Реал» – «Барселона»

    Источник: «Бомбардир»

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