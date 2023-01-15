Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Барселона»: финал Кубка Испании, 15 января 2023

«Реал» и «Барселона» сыграют в финальном матче Суперкубка Испании. Игра пройдет в воскресенье, 15 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Место проведения – стадион «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

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Ориентировочные составы:

Судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)

Матчей в сезоне: 9 (Примера)

Желтые карточки: 44 (4,9 в среднем за матч)

Красные карточки: 3

Фолы в среднем за матч: 21

Пять последних матчей: 2 победы «Реала», 2 победы «Барсы», 1 ничья.

В последний раз команды встречались 16 октября 2023 года – «Реал» выиграл со счетом 3:1. За мадридцев забили Бензема, Вальверде и Родриго. За «Барсу» отличился Ферран Торрес.

Коэффициенты:

Прогноз на матч: обе забьют – да

Где смотреть «Реал» – «Барселона»

Во сколько смотреть «Реал» – «Барселона»