«Реал» и «Барселона» сыграют в финальном матче Суперкубка Испании.
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Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.
- Игра состоится в воскресенье, 15 января.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 22:00 мск.
«Барса» – фаворит матча по мнению букмекеров. Коэффициент на победу каталонской команды составляет 2,30. На выигрыш «Реала» коэффициент 3,20. На ничью можно поставить за 3,55.
Во сколько смотреть Реал – Барселона
Источник: «Бомбардир»