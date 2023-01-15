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    Во сколько смотреть матч «Реал» – «Барселона»: финал Суперкубка Испании, 15 января 2023

    «Реал» и «Барселона» встретятся в финальном матче Суперкубка Испании.

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    Встреча пройдет на стадионе «Кинг Фахд» в Саудовской Аравии, вместимость которого составляет 65 тысяч зрителей.

    Пять последних очных матчей команд: две победы «Реала», одна ничья, две победы «Барсы».

    • Игра состоится в воскресенье, 15 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Барса» – фаворит матча по мнению букмекеров. Коэффициент на победу каталонской команды составляет 2,30. На выигрыш «Реала» коэффициент 3,20. На ничью можно поставить за 3,55.

    Где смотреть матч Реал – Барселона

    Прогноз на матч Реал – Барселона

    Источник: «Бомбардир»

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