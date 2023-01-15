«Почти Красная книга». Спортивный директор ЦСКА – о новом игроке клуба

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал подписание защитника Ильи Агапова.

ЦСКА купил 21-летнего россиянина у «Пари НН» за более чем миллион евро.

Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».

В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

– Как для клуба проходит трансферная кампания?

– Мы считаем, что довольно успешно. Удалось подписать Агапова – центральный защитник, левша, россиянин, быстрый. Почти Красная книга.

– При подписании Дивеева вы говорили «игрок сборной в самое ближайшее время». У Агапова есть похожая строчка в характеристике?

– Он же уже в сборной.

– Вы видите его в перспективе игроком основы сборной?

– Да, конечно. С его данными задача просто работать. Сборная от него никуда не уйдет. Мы его знали еще по школе «Рубина», Агапов уже там выделялся. После перехода достаточно неплохо проявлял себя в ФНЛ. Не было такого, что он вылез из ниоткуда.

Могу отметить у него начало атаки. То, к чему стремится наша команда, – играть на мяче. Следовательно, нужно точно отдавать мяч вперед. Помимо этого Илья очень неплохо обороняется один в один, его сложно обыграть. А в игре головой, конечно, надо прибавлять. Мне нравятся рассудительные центральные защитники, невспыльчивые.

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