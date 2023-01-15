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    «Почти Красная книга». Спортивный директор ЦСКА – о новом игроке клуба

    Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал подписание защитника Ильи Агапова.

    • ЦСКА купил 21-летнего россиянина у «Пари НН» за более чем миллион евро.
    • Агапов – воспитанник «Рубина». Имеет опыт выступлений за «Нефтехимик» и «Спартак-2».
    • В «Пари НН» Илья оказался летом 2022 года, с тех пор провел 16 матчей без голевых действий.

    – Как для клуба проходит трансферная кампания?

    – Мы считаем, что довольно успешно. Удалось подписать Агапова – центральный защитник, левша, россиянин, быстрый. Почти Красная книга.

    – При подписании Дивеева вы говорили «игрок сборной в самое ближайшее время». У Агапова есть похожая строчка в характеристике?

    – Он же уже в сборной.

    – Вы видите его в перспективе игроком основы сборной?

    – Да, конечно. С его данными задача просто работать. Сборная от него никуда не уйдет. Мы его знали еще по школе «Рубина», Агапов уже там выделялся. После перехода достаточно неплохо проявлял себя в ФНЛ. Не было такого, что он вылез из ниоткуда.

    Могу отметить у него начало атаки. То, к чему стремится наша команда, – играть на мяче. Следовательно, нужно точно отдавать мяч вперед. Помимо этого Илья очень неплохо обороняется один в один, его сложно обыграть. А в игре головой, конечно, надо прибавлять. Мне нравятся рассудительные центральные защитники, невспыльчивые.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23956

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Блестящая характеристика! Если хотя бы половина соответствует действительности, то игрочок очень перспективный. ***

      0
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      Рейтинг: +1530

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Я ещё больше убеждаюсь, что избавление от Мовсесяна, будет самым удачным нашим трансфером

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