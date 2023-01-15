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    Мудрик: «Возможно, однажды получу «Золотой мяч»

    Нападающий «Шахтера» Михаил Мудрик не исключил, что станет обладателем «Золотого мяча».

    «Золотой мяч»? Не знаю, как оценить вероятность его получения в процентном соотношении, но это реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в «Шахтeре». Никто не ожидает, что я получу «Золотой мяч», но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей», — сказал Мудрик.

    • Игрок близок к переходу в «Челси» за 100 миллионов евро.
    • Мудрик подпишет контракт на 7 лет с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.
    • «Челси» выиграл гонку за игрока у «Арсенала».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1000

      Fialet 1 час назад

      Распиаренного какла понесло...

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      Рейтинг: +1209

      сутулая собака и лисы 2 часа назад

      он уже продался.
      арсенал предложил ему зарплату в 5 лямов, челси 7 лямов.
      и тут парень передумал и решил не бороться вместе с зинченко за апл.
      а чилить в челси посреди таблицы.

      да и в самом арсенале он конкурировал бы с мартинелли, который не ушел из команды ради зарплатки, продлил контракт и продолжил пахать ради побед команды.
      или с эдегором, лол.

      удачи парню, конечно, но эта история о многом говорит.
      арсеналу такие обладатели зм не нужны.
      не сейчас по крайней мере и не за 100 лямов.

      1
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      Рейтинг: +670

      life85 > сутулая собака и лисы 2 часа назад

      А ты когда место работы выбираешь , на зарплату не смотришь ? За идею работаешь?

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      Рейтинг: +1209

      сутулая собака и лисы > life85 2 часа назад

      а тебе 5 лямов долларов было бы мало?
      он же не слесарь за 20к, которому предложили 35к.

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      Рейтинг: +1209

      сутулая собака и лисы > life85 2 часа назад

      тот же сака прошлым летом отклонил жирные предложения и остался бороться за клуб, который его воспитал.

      и не удивительно, почему этот парень в 21 год так хорош.
      даже основу в сборной англии отвоевал.

      у мудрика тоже был выбор.
      попасть в конкурентный и мотивированный состав под руководством артеты, где пришлось бы бороться как на поле, так и за сам выход в основу.
      или +2 ляма и чил.

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      Рейтинг: +284

      Romeo 123 > сутулая собака и лисы 7 минут назад

      А у тебя что так пукан разорвало , из за зависти что-ли?

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      Рейтинг: +12245

      DeStar 3 часа назад

      а по итогу может сесть на банку и уйти в севилью доигрывать) такое толже возможно ,учитывая состав челси.

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      Рейтинг: +1209

      сутулая собака и лисы > DeStar 2 часа назад

      даже в Арсенале сидел бы.
      он слабее Мартинелли и Эдегора.
      но это очень качественный резервист, как тот же Грилиш в МС.

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      Рейтинг: +23955

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Не мудрено. )

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