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Мудрик: «Возможно, однажды получу «Золотой мяч»

15 января 2023, 15:01
9

Нападающий «Шахтера» Михаил Мудрик не исключил, что станет обладателем «Золотого мяча».

«Золотой мяч»? Не знаю, как оценить вероятность его получения в процентном соотношении, но это реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в «Шахтeре». Никто не ожидает, что я получу «Золотой мяч», но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей», — сказал Мудрик.

  • Игрок близок к переходу в «Челси» за 100 миллионов евро.
  • Мудрик подпишет контракт на 7 лет с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.
  • «Челси» выиграл гонку за игрока у «Арсенала».

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Источник: «Чемпионат»
Украина. Премьер-лига Шахтер Мудрик Михаил
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1673785121
Не мудрено. )
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DeStar
1673787722
а по итогу может сесть на банку и уйти в севилью доигрывать) такое толже возможно ,учитывая состав челси.
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сутулая собака и лисы
1673790317
он уже продался. арсенал предложил ему зарплату в 5 лямов, челси 7 лямов. и тут парень передумал и решил не бороться вместе с зинченко за апл. а чилить в челси посреди таблицы. да и в самом арсенале он конкурировал бы с мартинелли, который не ушел из команды ради зарплатки, продлил контракт и продолжил пахать ради побед команды. или с эдегором, лол. удачи парню, конечно, но эта история о многом говорит. арсеналу такие обладатели зм не нужны. не сейчас по крайней мере и не за 100 лямов.
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Fialet
1673795084
Распиаренного какла понесло...
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