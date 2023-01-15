Мудрик: «Возможно, однажды получу «Золотой мяч»

Нападающий «Шахтера» Михаил Мудрик не исключил, что станет обладателем «Золотого мяча».

«Золотой мяч»? Не знаю, как оценить вероятность его получения в процентном соотношении, но это реально. Никто не ожидал, что я получу награду лучшему игроку года в «Шахтeре». Никто не ожидает, что я получу «Золотой мяч», но однажды это может случиться. Это одна из моих личных целей», — сказал Мудрик.

Игрок близок к переходу в «Челси» за 100 миллионов евро.

Мудрик подпишет контракт на 7 лет с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.

«Челси» выиграл гонку за игрока у «Арсенала».

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