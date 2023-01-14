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    Петржела: «Меня ругают за работу в России»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал об отношении к российскому спорту в Европе.

    «Меня все спрашивали: что за клуб «Зенит»? Когда «Спартак», «Локомотив» играли в еврокубках, их все знали. Сейчас никто за ними не следит. К русскому спорту очень плохо относятся в Европе. Меня ругают за то, что я работал в России. И других ругают, кто был в России», – сказал чех.

    • Петржела тренировал «Зенит» в 2003-2006 годах.
    • С ним команда брала серебро РПЛ.
    • Петржела не тренирует с 2018 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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