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    Орлов: «Футбол в долгу перед российскими болельщиками»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил результаты опроса ВЦИОМ касательно лучшего российского спортсмена в 2022 году.

    • Лидером рейтинга стала фигуристка Камила Валиева.
    • Помимо нее, в топ-3 вошли лыжник Александр Большунов и хоккеист Александр Овечкин.
    • В список лучших попал только 1 футболист – Артем Дзюба.

    «Правильно, что нет ни одного футболиста, потому что ни один не отличился ничем в прошедшем году. Футбол в долгу перед российскими болельщиками.

    Для меня лучший спортсмен года – Большунов. Он – герой! Три золотые медали на Олимпиаде. Звезда», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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