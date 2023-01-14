Орлов: «Футбол в долгу перед российскими болельщиками»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил результаты опроса ВЦИОМ касательно лучшего российского спортсмена в 2022 году.
- Лидером рейтинга стала фигуристка Камила Валиева.
- Помимо нее, в топ-3 вошли лыжник Александр Большунов и хоккеист Александр Овечкин.
- В список лучших попал только 1 футболист – Артем Дзюба.
«Правильно, что нет ни одного футболиста, потому что ни один не отличился ничем в прошедшем году. Футбол в долгу перед российскими болельщиками.
Для меня лучший спортсмен года – Большунов. Он – герой! Три золотые медали на Олимпиаде. Звезда», – сказал Орлов.
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Источник: Sport24