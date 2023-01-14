В «Севилье» отреагировали на новость об интересе к Сычевому

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес ответил, был ли у клуба интерес к нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Сычевому.
«Клуб никогда не говорит о трансферном рынке и интересе к игрокам. У меня нет никакой информации об этом. Это имя не упоминалось в местной прессе», – сказал Гомес.
- Форвард зимой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
- Сумма трансфера составила 100 миллионов рублей.
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
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Источник: «РБ Спорт»