В «Севилье» отреагировали на новость об интересе к Сычевому

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес ответил, был ли у клуба интерес к нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Сычевому.

«Клуб никогда не говорит о трансферном рынке и интересе к игрокам. У меня нет никакой информации об этом. Это имя не упоминалось в местной прессе», – сказал Гомес.

Форвард зимой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

Сумма трансфера составила 100 миллионов рублей.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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