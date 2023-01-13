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  • «Севилья» интересовалась Сычевым. Лучший бомбардир РПЛ выбрал «Крылья Советов»

«Севилья» интересовалась Сычевым. Лучший бомбардир РПЛ выбрал «Крылья Советов»

13 января 2023, 21:17
4

Виктор Панченко, агент нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, подтвердил, что на игрока претендовала «Севилья».

– Правда, что к Сычевому был интерес со стороны испанского клуба?

– Да, к нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Но он выбрал «Крылья Советов».

– Это была «Севилья»?

– Да, «Севилья».

– Вы говорите, многие интересовались. Кто еще?

«Зенит» предлагал контракт, но он отказался. В Турции были варианты. Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса?

Он выбрал «Крылья Советов». Дальнейший интерес к нему зависит только от его игры и забитых голов.

  • Форвард зимой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
  • Сумма трансфера составила 100 миллионов рублей.
  • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Севилья Крылья Советов Оренбург Писарский Владимир
Комментарии (4)
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alefreddy
1673646836
прямо нарасхват от клубов отбоя нет
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Baggio1986
1673664591
Ага,Сити,Барса,Реал,Бавария,ПСЖ так же претендовали на форварда,но он выбрал крылья...
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Niklas80
1673674750
Кто в здравом уме откажется от Испанской Примеры?!
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SLADE2019
1673693134
Ну и дурик, раз такой выбор сделал. Если это правда конечно, в чем я очень сомневаюсь.
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