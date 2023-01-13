«Севилья» интересовалась Сычевым. Лучший бомбардир РПЛ выбрал «Крылья Советов»

Виктор Панченко, агент нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, подтвердил, что на игрока претендовала «Севилья».
– Правда, что к Сычевому был интерес со стороны испанского клуба?
– Да, к нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Но он выбрал «Крылья Советов».
– Это была «Севилья»?
– Да, «Севилья».
– Вы говорите, многие интересовались. Кто еще?
– «Зенит» предлагал контракт, но он отказался. В Турции были варианты. Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса?
Он выбрал «Крылья Советов». Дальнейший интерес к нему зависит только от его игры и забитых голов.
- Форвард зимой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
- Сумма трансфера составила 100 миллионов рублей.
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
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Источник: «РБ Спорт»