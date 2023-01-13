«Севилья» интересовалась Сычевым. Лучший бомбардир РПЛ выбрал «Крылья Советов»

Виктор Панченко, агент нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого, подтвердил, что на игрока претендовала «Севилья».

– Правда, что к Сычевому был интерес со стороны испанского клуба?

– Да, к нему был интерес от многих клубов, в том числе от испанского. Но он выбрал «Крылья Советов».

– Это была «Севилья»?

– Да, «Севилья».

– Вы говорите, многие интересовались. Кто еще?

– «Зенит» предлагал контракт, но он отказался. В Турции были варианты. Но это неудивительно. Он хорошо играл, почему к нему не должно быть интереса?

Он выбрал «Крылья Советов». Дальнейший интерес к нему зависит только от его игры и забитых голов.

Форвард зимой перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

Сумма трансфера составила 100 миллионов рублей.

Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).

Получи до 10 000 рублей за регистрацию