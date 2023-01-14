2 клуба из Саудовской Аравии предлагают Месси 350 миллионов в год

Нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси пытаются переманить на Ближний Восток.

Сразу два клуба из Саудовской Аравии готовы платить игроку 350 миллионов евро в год. Это «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад».

При этом оба клуба находятся под санкциями ФИФА, а деньги на возможную сделку с аргентинцем они намерены просить у государства.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.

Ранее «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду и сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Зарплата португальца может достигать 200 миллионов евро в год.

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