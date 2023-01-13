«Ростов» назвал состав на зимние сборы в ОАЭ

Пресс-служба «Ростова» опубликовала список игроков, которые отправятся на зимние сборы в Объединенные Арабские Эмираты.
Ко второй части сезона будут готовиться 30 футболистов. Позднее к ним присоединится Николай Поярков.
Вратари: Песьяков, Медведев, Цулая, Григорьев;
Защитники: Осипенко, Мелeхин, Лангович, Терентьев, Мухин, Прохин, Чернов, Сильянов, Максецов, Бочаров;
Полузащитники: Щетинин, Байрамян, Селява, Глебов, Тугарев, Миронов, Уткин, Мельников, Шанталий, Сухомлинов, Комаров, Джебов;
Нападающие: Полоз, Комличенко, Голенков, Моисеев.
- «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Ближайший официальный матч – против «Урала» в Кубке России (22 февраля).
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Источник: сайт «Ростова»