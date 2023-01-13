Рианчо: «Уровень РПЛ упал. Во время моей работы в России у вас было намного больше топ-игроков»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил уровень российских футболистов и РПЛ.

«На мой взгляд, за последние пять лет уровень российских футболистов упал. Во время моей работы в России у вас было намного больше топ-игроков. В «Рубине» было несколько отличных российских футболистов, в «Зените», «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве» и в других клубах были игроки европейского уровня.

Сейчас, как мне кажется, таких футболистов в России стало меньше, поэтому и общий уровень лиги упал», — сказал Рианчо.

Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.

В октябре он возглавил команду после отставки Массимо Карреры.

В ноябре его сменил Олег Кононов.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию