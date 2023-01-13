Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Рианчо: «Уровень РПЛ упал. Во время моей работы в России у вас было намного больше топ-игроков»

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил уровень российских футболистов и РПЛ.

    «На мой взгляд, за последние пять лет уровень российских футболистов упал. Во время моей работы в России у вас было намного больше топ-игроков. В «Рубине» было несколько отличных российских футболистов, в «Зените», «Спартаке», ЦСКА, «Локомотиве» и в других клубах были игроки европейского уровня.

    Сейчас, как мне кажется, таких футболистов в России стало меньше, поэтому и общий уровень лиги упал», — сказал Рианчо.

    • Рианчо вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
    • В октябре он возглавил команду после отставки Массимо Карреры.
    • В ноябре его сменил Олег Кононов.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карраскаль высказался о своем возвращении в расположение ЦСКА
    Все трансферы РПЛ этой зимы: Варела ушел во «Фламенго», Глушаков и «Химки» расторгли контракт 7
    Агент Комличенко прокомментировал новость об отказе игрока переходить в «Локомотив»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      lummacon 43 секунды назад

      Народ, ковид снова наступает и вакцина против нового вируса не помогает. Недавно сам видел как китайцы скупают один наш препарат и вывозят, говорят что он помогает от ковида. Советую всем покупать по любой цене пока есть в наличии (в аптеках его уже не найти), спасите себя и родных, вот сами почитайте -------- https://uclck.ru/novosty

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12786

      Алексей З 34 минуты назад

      У нас и сейчас много игроков Европейского уровня ( мы в УЕФА состоим ). В других странах так же единицы попадают в реалы и манчестеры или для вас Европейский уровень это Тпо-5 ( клубы ) в Топ-5 (чемпионаты )?
      В российских клубах оооочень хорошо платят , поэтому и не уходят кабы куда.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11