Уткин призвал «Спартак» отстранить Промеса: «Нужно приостановить контракт. Он позорит клуб»

Журналист Василий Уткин призвал «Спартак» приостановить контракт с полузащитником Квинси Промесом.

Промес не полетит со «Спартаком» на первый зимний сбор.

Не исключено, что он мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

«Он проходит по делу о наркотиках. Понимаете? О наркотиках. И дело это о полтонне кокаина.

Его отстранять надо от тренировок до выяснения обстоятельств с приостановлением контракта, по идее. А не нанимать тренеров для индподготовки; это – давай сам.

«Спартаку» нужно с этой историей ассоциироваться?.. Это внутриспартаковское дело, подчеркну. Пусть готовится сам – до выяснения. Там людей убили. В рамках этой истории (до выяснения). Не говоря о краже полутонны кокаина.

«Спартаку» нравится ассоциироваться с этой историей? Ну, ладно. Вперед.

Решит проблемы – велкам. Или сядет. Сейчас же эта история с невозможностью поездки на сборы обсуждается то ли как проблема сезонной аллергии на цветение, то ли аэрофобия, то ли как детская игра в крысу.

А вы говорите – интервью не дают. И правильно, не дают. На главные-то вопросы ответов нет.

А так прекрасный парень. И я это искренне. По презумпции невиновности.

Но пусть объяснится с законом. А до тех пор – контракт стоп, не позорь «Спартак»; вернее, не смей бросать на него тень – разберись, с чем наворотил, пусть тебя не связывают с кражей контрабандной наркоты и убийствами – и приходи. И оставайся, парень, с нами, будешь нашим королем…» – написал Уткин в телеграме.

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