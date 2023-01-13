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  • Уткин призвал «Спартак» отстранить Промеса: «Нужно приостановить контракт. Он позорит клуб»

Уткин призвал «Спартак» отстранить Промеса: «Нужно приостановить контракт. Он позорит клуб»

13 января 2023, 11:34
23

Журналист Василий Уткин призвал «Спартак» приостановить контракт с полузащитником Квинси Промесом.

  • Промес не полетит со «Спартаком» на первый зимний сбор.
  • Не исключено, что он мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
  • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

«Он проходит по делу о наркотиках. Понимаете? О наркотиках. И дело это о полтонне кокаина.

Его отстранять надо от тренировок до выяснения обстоятельств с приостановлением контракта, по идее. А не нанимать тренеров для индподготовки; это – давай сам.

«Спартаку» нужно с этой историей ассоциироваться?.. Это внутриспартаковское дело, подчеркну. Пусть готовится сам – до выяснения. Там людей убили. В рамках этой истории (до выяснения). Не говоря о краже полутонны кокаина.

«Спартаку» нравится ассоциироваться с этой историей? Ну, ладно. Вперед.

Решит проблемы – велкам. Или сядет. Сейчас же эта история с невозможностью поездки на сборы обсуждается то ли как проблема сезонной аллергии на цветение, то ли аэрофобия, то ли как детская игра в крысу.

А вы говорите – интервью не дают. И правильно, не дают. На главные-то вопросы ответов нет.

А так прекрасный парень. И я это искренне. По презумпции невиновности.

Но пусть объяснится с законом. А до тех пор – контракт стоп, не позорь «Спартак»; вернее, не смей бросать на него тень – разберись, с чем наворотил, пусть тебя не связывают с кражей контрабандной наркоты и убийствами – и приходи. И оставайся, парень, с нами, будешь нашим королем…» – написал Уткин в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Уткин Василий
Комментарии (23)
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Taps
1673599413
Загорелый дружбан Коко и Мамаева. На нары ...
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_Marqella_
1673602089
дыма без огня не бывает, наверное прав Вася... ,
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АЛЕКС 58
1673602384
Хороший мальчик! Грязные дела с наркотиками,поножовщина,провокации во время игры....Пусть останется в Спартаке,такое дер..о никому не нужно
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NewLife
1673603230
Какой гнусный высер в стиле сталинских прокуроров. Никто ничего не доказал, только слухи и выдумки, а некоторые уже готовы примерить одежду палача.
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Вомбат
1673605618
Конечно, для приостановки контракта палач с прокурором просто необходимы. И вообще, эти полтонны кокаина Газпром подбросил. Через Северный поток протащил с помощью мини-робота.
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АлексМак
1673607082
Верно на все 100 %
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Азбука
1673610180
Так пусть тогда Промес уладит все дела в Нидерландах и объяснит суду, что он кокаин не крал, а за всё расплатился по чесноку. Заодно по убийствам оправдается. Хватит Спартаку отечественной истории с бромантаном, чтоб импортную уголовку на себя вешать.
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zigbert
1673612109
Уткин любит разжигать костер ненависти. Но пока не предъявлено обвинение Промесу глупо приостанавливать контракт.
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Snek
1673612417
Вася тупит? Он забыл что ли, что Промес уехал в Россию и в Спартак в частности, когда на него уголовку шили за ножевое ранение? Куда он поедет? Какие вопросы с законом решать? Он специально в Россию уехал, потому что знает, что тут его не выдадут.
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zagrizlik
1673620029
Уткин позорит всю страну...надо его гражданство приостановить.
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