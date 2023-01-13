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    Уткин призвал «Спартак» отстранить Промеса: «Нужно приостановить контракт. Он позорит клуб»

    Журналист Василий Уткин призвал «Спартак» приостановить контракт с полузащитником Квинси Промесом.

    • Промес не полетит со «Спартаком» на первый зимний сбор.
    • Не исключено, что он мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

    «Он проходит по делу о наркотиках. Понимаете? О наркотиках. И дело это о полтонне кокаина.

    Его отстранять надо от тренировок до выяснения обстоятельств с приостановлением контракта, по идее. А не нанимать тренеров для индподготовки; это – давай сам.

    «Спартаку» нужно с этой историей ассоциироваться?.. Это внутриспартаковское дело, подчеркну. Пусть готовится сам – до выяснения. Там людей убили. В рамках этой истории (до выяснения). Не говоря о краже полутонны кокаина.

    «Спартаку» нравится ассоциироваться с этой историей? Ну, ладно. Вперед.

    Решит проблемы – велкам. Или сядет. Сейчас же эта история с невозможностью поездки на сборы обсуждается то ли как проблема сезонной аллергии на цветение, то ли аэрофобия, то ли как детская игра в крысу.

    А вы говорите – интервью не дают. И правильно, не дают. На главные-то вопросы ответов нет.

    А так прекрасный парень. И я это искренне. По презумпции невиновности.

    Но пусть объяснится с законом. А до тех пор – контракт стоп, не позорь «Спартак»; вернее, не смей бросать на него тень – разберись, с чем наворотил, пусть тебя не связывают с кражей контрабандной наркоты и убийствами – и приходи. И оставайся, парень, с нами, будешь нашим королем…» – написал Уткин в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:34
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +301

      АлексМак 9 минут назад

      Верно на все 100 %

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      Рейтинг: +5114

      ААМ 32 минуты назад

      СПАМу сильнее в этом смысле не опозориться.

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      Рейтинг: +12216

      Вомбат 34 минуты назад

      Конечно, для приостановки контракта палач с прокурором просто необходимы. И вообще, эти полтонны кокаина Газпром подбросил. Через Северный поток протащил с помощью мини-робота.

      1
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      Рейтинг: +16662

      NewLife 1 час назад

      Какой гнусный высер в стиле сталинских прокуроров. Никто ничего не доказал, только слухи и выдумки, а некоторые уже готовы примерить одежду палача.

      2
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      Рейтинг: +2505

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Хороший мальчик! Грязные дела с наркотиками,поножовщина,провокации во время игры....Пусть останется в Спартаке,такое дер..о никому не нужно

      3
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      Рейтинг: +16662

      NewLife > АЛЕКС 58 57 минут назад

      Хороший конь ! Вранье, вранье, злобное ржание, оставайся в конюшне по колено в навозе.

      1
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      Рейтинг: +2505

      АЛЕКС 58 > NewLife 45 минут назад

      А вот и наркоша подтянулся в защиту Промеса

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      Рейтинг: +5315

      _Marqella_ 1 час назад

      дыма без огня не бывает, наверное прав Вася...
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      Рейтинг: +823

      3meeeD 1 час назад

      Я согласен с боровым.

      1
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      Рейтинг: +2048

      almanev > 3meeeD 43 минуты назад

      Кто такой боровой?

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      Рейтинг: +4773

      neveldomha 2 часа назад

      В марте будут слушанье по данному делу. Если Промес откажется участвовать в процессе, то делайте выводы сами.

      1
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      Рейтинг: +24

      BoevStas1 2 часа назад

      Уткин на коксе пару месяцев пусть посидит,а то бухать зае...глядишь и похудеет)))

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      Рейтинг: +12786

      Алексей З 2 часа назад

      Васечка, сам ведь о презумпции невиновности говоришь, где уголовные дела , доказательства ?
      Пока это только вбросы "доброжелателей".
      Что же ты молчал когда в Аргентине в российском посольстве коку тоннами обнаружили. Лаврова не требовал посадить ?
      Допинг-скандалы в Сочи-18 почему не освещаешь ?
      Герой ты наш, правдоруб !

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      Рейтинг: +5114

      ААМ > Алексей З 26 минут назад

      Ты типичный спамовский сплетник и лгун. Какие Сочи- 18, были Сочи -14. В отношении коки быстро утихли. И причём здесь Лавров?

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