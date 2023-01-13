«Спартак» сделал заявление по Промесу. Клуб объяснил, почему Квинси не летит на первый сбор

«Спартак» выпустил заявление по ситуации с полузащитником Квинси Промесом, который пропустит первый зимний сбор команды.

«Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста», – сообщает пресс-служба «Спартака».

Не исключено, что он мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.

Сообщалось, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.

В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию