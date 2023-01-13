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    «Спартак» сделал заявление по Промесу. Клуб объяснил, почему Квинси не летит на первый сбор

    «Спартак» выпустил заявление по ситуации с полузащитником Квинси Промесом, который пропустит первый зимний сбор команды.

    «Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста», – сообщает пресс-служба «Спартака».

    • Не исключено, что он мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
    • Сообщалось, что Промес и его семья вложили деньги в партию кокаина весом четыре тонны.
    • В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +126

      ПалкоВводецъ (returned) 20 минут назад

      Скрывается уголовник в Тарасовке от преследования на родине. Теперь ромбик будет лобызать и петь дефирамбы Спартаку, лишь бы не выдали. Век воли не видать! Гыгыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2497

      fakeid 1 час назад

      тарасофский зулус-уголовник с "личными обстоятельствами"! гы-гы-гы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +848

      Krics > fakeid 1 час назад

      Фашистский прихвостень уже свалил, без обстоятельств,ихмо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3973

      Иван Петров 1986 > fakeid 14 минут назад

      А что такое - гы-гы-гы. Это хорошо или плохо ?

      0
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