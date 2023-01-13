«Беспринципный сын шлюхи». Босс «Барселоны» – о Пике после 2:8 с «Баварией»

В интернете появилась переписка экс-функционеров «Барселоны» после поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в августе 2020 года.

Экс-директор юридического отдела «Барселоны» Роман Гомес Понти в письме к экс-президенту клуба Жозепу Бартомеу резко отреагировал на слова Пике о том, что «Барса» нуждается в переменах на всех уровнях.

«Нужно быть беспринципным сыном шлюхи, чтобы сказать такое», – заявил Понти.

Ранее сообщалось, что Понти в личной переписке с Бартомеу назвал нападающего Лионеля Месси «канализационной крысой» и «карликом на гармонах».

Пике завершил карьеру в конце 2022 года.

35-летний Пике – воспитанник «Барселоны».

Вместе с каталонцами Жерар взял 28 трофеев.

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