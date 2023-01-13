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    «Беспринципный сын шлюхи». Босс «Барселоны» – о Пике после 2:8 с «Баварией»

    В интернете появилась переписка экс-функционеров «Барселоны» после поражения от «Баварии» со счетом 2:8 в августе 2020 года.

    Экс-директор юридического отдела «Барселоны» Роман Гомес Понти в письме к экс-президенту клуба Жозепу Бартомеу резко отреагировал на слова Пике о том, что «Барса» нуждается в переменах на всех уровнях.

    «Нужно быть беспринципным сыном шлюхи, чтобы сказать такое», – заявил Понти.

    Ранее сообщалось, что Понти в личной переписке с Бартомеу назвал нападающего Лионеля Месси «канализационной крысой» и «карликом на гармонах».

    • Пике завершил карьеру в конце 2022 года.
    • 35-летний Пике – воспитанник «Барселоны».
    • Вместе с каталонцами Жерар взял 28 трофеев.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 10:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2151

      Maxi_7 33 минуты назад

      "Да не бомбит у меня, не бомбит!!!"))
      А вообще по-моему как раз только сын подзаборной шлюхи и может такое сказать, что 2-8 от Баварии это норма и ничего страшного, ничего менять не нужно...

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