«Канализационная крыса, карлик на гармонах». Экс-функционер «Барсы» оскорблял Месси в переписке с Бартомеу

В соцсетях появилось электронное письмо, которое, предположительно, экс-директор юридического отдела «Барселоны» Роман Гомес Понти отправил экс-президенту клуба Жозепу Бартомеу в марте 2020 года.

В письме Понти раскритиковал Бартомеу за его фаворитизм в отношении Месси.

«Нельзя так хорошо себя вести с этой канализационной крысой! Клуб дал ему все, а он установил диктатуру трансферов, контрактов, спонсоров....

Он посвятил себя шантажу и грубости, от которых пострадал клуб и его сотрудники. И все из-за этого карлика на гормонах, который обязан своей жизнью «Барсе»!» – написал Понти.

Месси покинул «Барсу» летом 2021 года.

Аргентинец – воспитанник клуба.

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