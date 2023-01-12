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    «Канализационная крыса, карлик на гармонах». Экс-функционер «Барсы» оскорблял Месси в переписке с Бартомеу

    В соцсетях появилось электронное письмо, которое, предположительно, экс-директор юридического отдела «Барселоны» Роман Гомес Понти отправил экс-президенту клуба Жозепу Бартомеу в марте 2020 года.

    В письме Понти раскритиковал Бартомеу за его фаворитизм в отношении Месси.

    «Нельзя так хорошо себя вести с этой канализационной крысой! Клуб дал ему все, а он установил диктатуру трансферов, контрактов, спонсоров....

    Он посвятил себя шантажу и грубости, от которых пострадал клуб и его сотрудники. И все из-за этого карлика на гормонах, который обязан своей жизнью «Барсе»!» – написал Понти.

    • Месси покинул «Барсу» летом 2021 года.
    • Аргентинец – воспитанник клуба.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +995

      Fialet 48 минут назад

      Ай малатца.

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      Рейтинг: +1169

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      карлик на гормонах? лол.

      про месси очень много говна можно накопать.
      но лучше наслаждайтесь футболом, а не прессой.

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      Рейтинг: +14267

      playsh 2 часа назад

      Месси не покинул Барсу летом 2021г,а если кто-то затупил,то надо вспомнить,что финансовая дисциплина клубов и зарплата игроков конфликтовали меж собой на уровне законодательства,и не только в Барсе.Испания,что с неё возьмёшь..А Месси даже за половину зарплаты по протоколу не имел права остаться в Барсе.Так что глохни,Роман Гомес Понти...

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      Рейтинг: +6829

      sochi-2013 > playsh 2 часа назад

      Точно подметил. Деньги для него всегда на первом месте, а футбол- способ их получения.

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      Рейтинг: +1148

      Александр52 2 часа назад

      Подлость. Барса полный отстой. Лео, забудь ты к ним дорогу на всегда. Ты уже герой нации, а дружить надо с Шейхами. Король должен общаться с Королями или с собственным народом.

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      Рейтинг: +6829

      sochi-2013 > Александр52 2 часа назад

      На всегда он может пойти только на *уй, а навсегда может и к королям.
      Шутом.

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