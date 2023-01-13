Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Спартак» точно не позовет. Остальные варианты рассмотрю». Широков – о работе в РПЛ

    Роман Широков ответил на вопросы о возможном трудоустройстве в клубе РПЛ.

    – Роман, когда вы вернетесь в футбол?

    – В большой футбол за маленькие деньги? Не знаю. Я и не уходил никуда (смеется).

    – Предложат вам должность спортивного или генерального директора, а, может быть, помощником тренера позовут. Готовы?

    – Помощником тренера нет – отсутствует лицензия.

    – Можно же пойти учиться.

    – Да, учиться никогда не поздно.

    – То есть все зависит от целей и задач, которые перед вами поставят?

    – Безусловно.

    – Предпочтения по клубам есть?

    – Даже без разницы какая лига. Главное – интересные задачи.

    – «Спартак»?

    – «Спартак» точно не позовет. Там есть люди, которые занимаются командой. Остальные варианты рассмотрю, если предложат (смеется).

    • Ранее Широков работал спортивным директором в «Динамо» и «Химках».
    • За «Спартак» он выступал с 2014 по 2015 год.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Отмороженные люди». Широков – о скандале из-за фото эстонских футболистов с Карпиным 6
    Широков: «Ближе к весне финансовые аппетиты Дзюбы будут уменьшаться» 1
    Широков: «Даже если перейдем в Азию, кто сказал, что нас пустят на ЧМ-2026 в США?» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11