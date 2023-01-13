«Спартак» точно не позовет. Остальные варианты рассмотрю». Широков – о работе в РПЛ

Роман Широков ответил на вопросы о возможном трудоустройстве в клубе РПЛ.

– Роман, когда вы вернетесь в футбол?

– В большой футбол за маленькие деньги? Не знаю. Я и не уходил никуда (смеется).

– Предложат вам должность спортивного или генерального директора, а, может быть, помощником тренера позовут. Готовы?

– Помощником тренера нет – отсутствует лицензия.

– Можно же пойти учиться.

– Да, учиться никогда не поздно.

– То есть все зависит от целей и задач, которые перед вами поставят?

– Безусловно.

– Предпочтения по клубам есть?

– Даже без разницы какая лига. Главное – интересные задачи.

– «Спартак»?

– «Спартак» точно не позовет. Там есть люди, которые занимаются командой. Остальные варианты рассмотрю, если предложат (смеется).

Ранее Широков работал спортивным директором в «Динамо» и «Химках».

За «Спартак» он выступал с 2014 по 2015 год.

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