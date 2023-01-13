«Спартак» точно не позовет. Остальные варианты рассмотрю». Широков – о работе в РПЛ

Роман Широков ответил на вопросы о возможном трудоустройстве в клубе РПЛ.
– Роман, когда вы вернетесь в футбол?
– В большой футбол за маленькие деньги? Не знаю. Я и не уходил никуда (смеется).
– Предложат вам должность спортивного или генерального директора, а, может быть, помощником тренера позовут. Готовы?
– Помощником тренера нет – отсутствует лицензия.
– Можно же пойти учиться.
– Да, учиться никогда не поздно.
– То есть все зависит от целей и задач, которые перед вами поставят?
– Безусловно.
– Предпочтения по клубам есть?
– Даже без разницы какая лига. Главное – интересные задачи.
– «Спартак»?
– «Спартак» точно не позовет. Там есть люди, которые занимаются командой. Остальные варианты рассмотрю, если предложат (смеется).
- Ранее Широков работал спортивным директором в «Динамо» и «Химках».
- За «Спартак» он выступал с 2014 по 2015 год.
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