«Ты променял Rolex на Casio». Шакира написала песню о расставании с Пике

Певица Шакира выпустила песню о расставании с защитником «Барселоны» Жераром Пике.

В песни есть такие строчки: «Ты променял Ferrari на Twingo (модель автомобиля Renault – прим. «Бомбардира»), ты променял Rolex на Casio»; «Много качаешься, но мало работаешь мозгом»; «Такая волчица, как я, не для таких, как ты».

Шакира объявила о расставании с Пике в начале июня.

Пара состояла в отношениях с 2011 года.

Они не были официально женаты.

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