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Шакира подтвердила расставание с Пике после 11 лет отношений

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира больше не вместе.

Колумбийская звезда официально подтвердила расставание с футболистом.

«С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас главный приоритет, мы просим проявить уважение к частной жизни. Спасибо за понимание», – говорится в совместном заявлении пары.

  • Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года.
  • Они не были официально женаты, хотя имели двух общих детей.
  • По данным СМИ, причина разрыва – измены испанца.

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Источник: EFE

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