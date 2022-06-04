Шакира подтвердила расставание с Пике после 11 лет отношений

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира больше не вместе.
Колумбийская звезда официально подтвердила расставание с футболистом.
«С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас главный приоритет, мы просим проявить уважение к частной жизни. Спасибо за понимание», – говорится в совместном заявлении пары.
- Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года.
- Они не были официально женаты, хотя имели двух общих детей.
- По данным СМИ, причина разрыва – измены испанца.
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Источник: EFE