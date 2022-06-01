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Пике и Шакира расстались из-за измен игрока. У них двое детей (El Periodico)

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и колумбийская певица Шакира расстались. Причиной стали измены футболиста.

Уже несколько недель Пике живет один. До этого Шакира получала информацию, что футболист проводит время в ночных клубах в компании других женщин, в том числе перед тренировками.

  • Пике и Шакира были в отношениях 11 лет, но не были в зарегистрированном браке.
  • У пары 2 ребенка.
  • Шакира старше Пике на 10 лет.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: El Periodico

Каталонская ежедневная газета. Основана в 1978 году. 

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