Пике и Шакира расстались из-за измен игрока. У них двое детей (El Periodico)

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и колумбийская певица Шакира расстались. Причиной стали измены футболиста.

Уже несколько недель Пике живет один. До этого Шакира получала информацию, что футболист проводит время в ночных клубах в компании других женщин, в том числе перед тренировками.

Пике и Шакира были в отношениях 11 лет, но не были в зарегистрированном браке.

У пары 2 ребенка.

Шакира старше Пике на 10 лет.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?