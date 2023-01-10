Аршавин объяснил, почему в «Зените» так много бразильцев

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил, почему клуб из Петербурга часто подписывает бразильских игроков.
«Жизнь поменялась, и вектор трансферов поменялся. По всему миру много талантливых футболистов, просто бразильцы для нас более доступны сейчас», — сказал Аршавин.
- «Зенит» обменялся футболистами с «Коринтиансом».
- Петербуржцы получили защитника Роберта Ренана, полузащитника Ду Кейроса и право приоритетного выкупа нападающего Педро.
- В обратном направлении проследовал Юри Алберто.
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Источник: Sport24