Аршавин объяснил, почему в «Зените» так много бразильцев

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил, почему клуб из Петербурга часто подписывает бразильских игроков.

«Жизнь поменялась, и вектор трансферов поменялся. По всему миру много талантливых футболистов, просто бразильцы для нас более доступны сейчас», — сказал Аршавин.

«Зенит» обменялся футболистами с «Коринтиансом».

Петербуржцы получили защитника Роберта Ренана, полузащитника Ду Кейроса и право приоритетного выкупа нападающего Педро.

В обратном направлении проследовал Юри Алберто.

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