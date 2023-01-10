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    Аршавин объяснил, почему в «Зените» так много бразильцев

    Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил, почему клуб из Петербурга часто подписывает бразильских игроков.

    «Жизнь поменялась, и вектор трансферов поменялся. По всему миру много талантливых футболистов, просто бразильцы для нас более доступны сейчас», — сказал Аршавин.

    • «Зенит» обменялся футболистами с «Коринтиансом».
    • Петербуржцы получили защитника Роберта Ренана, полузащитника Ду Кейроса и право приоритетного выкупа нападающего Педро.
    • В обратном направлении проследовал Юри Алберто.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1131

      ВасяК 27 минут назад

      Взяли пример с шахтёра!!!

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      Рейтинг: +4170

      mutabor0992 29 минут назад

      Деньги у вас халявные.Переплачиваете.А папуасам пофиг где и за кого играть.Лишь бы бабло капало.А ты дрюня нам тут про теорию большого взрыва чухаешь.

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