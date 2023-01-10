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    Появилось расписание трех первых туров РПЛ в весенней части сезона

    Стало известно полное расписание игр российской Премьер-лиги с 18 по 20-й туры.

    Чемпионат возобновится 3 марта матчем «Факел» – «Химки».

    ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче 20-го тура РПЛ в воскресенье, 19 марта.

    18-й тур

    3 марта (пятница)

    19:00 «Факел» – «Химки»

    4 марта (суббота)

    14:00 «Спартак» – «Урал»

    16:30 «Ахмат» – «Оренбург»

    16:30 «Зенит» – «Пари НН»

    19:30 «Ростов» – «Локомотив»

    5 марта (воскресенье)

    14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»

    16:30 «Краснодар» – «Торпедо»

    19:30 «Сочи» – ЦСКА

    19-й тур

    10 марта (пятница)

    19:00 «Сочи» – «Оренбург»

    11 марта (суббота)

    14:00 «Торпедо»«Урал»

    16:30 «Спартак» – «Факел»

    16:30 «Ахмат»«Локомотив»

    19:00 «Краснодар» – «Динамо»

    12 марта (воскресенье)

    14:00 «Зенит» – «Химки»

    16:30 ЦСКА – «Крылья Советов»

    19:30 «Ростов» – «Пари НН»

    Матчи плей-офф ФОНБЕТ Кубка России

    20-й тур

    18 марта (суббота)

    12:00 «Оренбург» – «Спартак»

    14:15 «Урал» – «Динамо»

    16:30 «Факел»«Сочи»

    19:30 «Локомотив» – «Краснодар»

    19 марта (воскресенье)

    14:00 «Химки» – «Ростов»

    16:30 «Пари НН» – «Торпедо»

    16:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»

    19:30 ЦСКА – «Зенит»

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    Источник: сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      rturtuevv 20 минут назад

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      Рейтинг: +5765

      ySS 33 минуты назад

      "Спасибо" организаторам за матчи в воскресенье в половине восьмого вечера...

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      Рейтинг: +481

      Болотоход 39 минут назад

      Вся Россия за Спартак М.

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