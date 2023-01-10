Появилось расписание трех первых туров РПЛ в весенней части сезона

Стало известно полное расписание игр российской Премьер-лиги с 18 по 20-й туры.
Чемпионат возобновится 3 марта матчем «Факел» – «Химки».
ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче 20-го тура РПЛ в воскресенье, 19 марта.
18-й тур
3 марта (пятница)
19:00 «Факел» – «Химки»
4 марта (суббота)
14:00 «Спартак» – «Урал»
16:30 «Ахмат» – «Оренбург»
16:30 «Зенит» – «Пари НН»
19:30 «Ростов» – «Локомотив»
5 марта (воскресенье)
14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»
16:30 «Краснодар» – «Торпедо»
19:30 «Сочи» – ЦСКА
19-й тур
10 марта (пятница)
19:00 «Сочи» – «Оренбург»
11 марта (суббота)
16:30 «Спартак» – «Факел»
16:30 «Ахмат» – «Локомотив»
19:00 «Краснодар» – «Динамо»
12 марта (воскресенье)
14:00 «Зенит» – «Химки»
16:30 ЦСКА – «Крылья Советов»
19:30 «Ростов» – «Пари НН»
Матчи плей-офф ФОНБЕТ Кубка России
20-й тур
18 марта (суббота)
12:00 «Оренбург» – «Спартак»
14:15 «Урал» – «Динамо»
19:30 «Локомотив» – «Краснодар»
19 марта (воскресенье)
14:00 «Химки» – «Ростов»
16:30 «Пари НН» – «Торпедо»
16:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»
19:30 ЦСКА – «Зенит»
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