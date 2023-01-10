Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Появилось расписание трех первых туров РПЛ в весенней части сезона

Появилось расписание трех первых туров РПЛ в весенней части сезона

10 января 2023, 19:39
2

Стало известно полное расписание игр российской Премьер-лиги с 18 по 20-й туры.

Чемпионат возобновится 3 марта матчем «Факел» – «Химки».

ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче 20-го тура РПЛ в воскресенье, 19 марта.

18-й тур

3 марта (пятница)

19:00 «Факел» – «Химки»

4 марта (суббота)

14:00 «Спартак» – «Урал»

16:30 «Ахмат» – «Оренбург»

16:30 «Зенит» – «Пари НН»

19:30 «Ростов» – «Локомотив»

5 марта (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»

16:30 «Краснодар» – «Торпедо»

19:30 «Сочи» – ЦСКА

19-й тур

10 марта (пятница)

19:00 «Сочи» – «Оренбург»

11 марта (суббота)

14:00 «Торпедо»«Урал»

16:30 «Спартак» – «Факел»

16:30 «Ахмат»«Локомотив»

19:00 «Краснодар» – «Динамо»

12 марта (воскресенье)

14:00 «Зенит» – «Химки»

16:30 ЦСКА – «Крылья Советов»

19:30 «Ростов» – «Пари НН»

Матчи плей-офф ФОНБЕТ Кубка России

20-й тур

18 марта (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Спартак»

14:15 «Урал» – «Динамо»

16:30 «Факел»«Сочи»

19:30 «Локомотив» – «Краснодар»

19 марта (воскресенье)

14:00 «Химки» – «Ростов»

16:30 «Пари НН» – «Торпедо»

16:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»

19:30 ЦСКА – «Зенит»

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Динамо Локомотив ЦСКА Краснодар Ахмат Крылья Советов Спартак Нижний Новгород Торпедо Химки Оренбург Ростов Факел Урал
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1673369367
"Спасибо" организаторам за матчи в воскресенье в половине восьмого вечера...
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
7
Поражение «Зенита», Семака едва не избили, осечка «Краснодара», у «Спартака» увели вратаря и другие новости
00:57
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
2
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
2
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
2
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Все новости
Все новости
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
1
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
2
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
19
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
4
Соболев считает, что на нем был пенальти в матче с ЦСКА
Вчера, 23:09
7
Игрок «Зенита» взял на себя ответственность за поражение от ЦСКА
Вчера, 22:51
4
Семаку спрогнозировали скорую отставку из «Зенита»
Вчера, 22:46
13
Реакция Газзаева на победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 22:31
3
Кисляк прокомментировал эпизод, когда игроки ЦСКА едва не избили Семака
Вчера, 22:15
6
Семак прокомментировал свое вызывающее поведение в матче с ЦСКА
Вчера, 21:58
16
«Зенит» увел вратаря из-под носа «Спартака»
Вчера, 21:50
8
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
Вчера, 21:20
25
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
Вчера, 20:59
12
Круговой написал, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 20:48
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
Вчера, 20:38
1
Тренер ЦСКА ответил, будет ли усиление
Вчера, 20:07
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
Вчера, 19:48
4
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
Вчера, 19:28
18
Только две команды РПЛ идут без поражений
Вчера, 19:23
1
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 19:20
42
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
Вчера, 19:15
10
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
Вчера, 18:55
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
Вчера, 18:37
191
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:37
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 18:11
10
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
Вчера, 17:57
1
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
Вчера, 17:46
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+