Появилось расписание трех первых туров РПЛ в весенней части сезона

Стало известно полное расписание игр российской Премьер-лиги с 18 по 20-й туры.

Чемпионат возобновится 3 марта матчем «Факел» – «Химки».

ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче 20-го тура РПЛ в воскресенье, 19 марта.

18-й тур

3 марта (пятница)

19:00 «Факел» – «Химки»

4 марта (суббота)

14:00 «Спартак» – «Урал»

16:30 «Ахмат» – «Оренбург»

16:30 «Зенит» – «Пари НН»

19:30 «Ростов» – «Локомотив»

5 марта (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Крылья Советов»

16:30 «Краснодар» – «Торпедо»

19:30 «Сочи» – ЦСКА

19-й тур

10 марта (пятница)

19:00 «Сочи» – «Оренбург»

11 марта (суббота)

14:00 «Торпедо» – «Урал»

16:30 «Спартак» – «Факел»

16:30 «Ахмат» – «Локомотив»

19:00 «Краснодар» – «Динамо»

12 марта (воскресенье)

14:00 «Зенит» – «Химки»

16:30 ЦСКА – «Крылья Советов»

19:30 «Ростов» – «Пари НН»

Матчи плей-офф ФОНБЕТ Кубка России

20-й тур

18 марта (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Спартак»

14:15 «Урал» – «Динамо»

16:30 «Факел» – «Сочи»

19:30 «Локомотив» – «Краснодар»

19 марта (воскресенье)

14:00 «Химки» – «Ростов»

16:30 «Пари НН» – «Торпедо»

16:30 «Крылья Советов» – «Ахмат»

19:30 ЦСКА – «Зенит»

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