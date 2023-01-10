Тренер белорусской «Славии»: «Планировали подписать Роналду. «Аль-Наср» нас опередил»

Главный тренер белорусской «Славии» Иван Биончик пошутил насчет нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
– Может быть, планируете какие-либо громкие приобретения по белорусским меркам?
– Планировался Криштиану Роналдо. К сожалению нас опередил «Аль-Наср». Очень хотели подписать Верратти, но он отказался.
– А если серьeзно…
– Мы комплектуемся. В любом случае у нас будут новички. Не совсем понимаю понятие «громкое приобретение» или «звeздное». Любое приобретение осмысленное и логичное.
- «Аль-Наср» в декабре подписал Роналду как свободного агента.
- Ему дали самый дорогой контракт с истории футбола.
- В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии «Славия» финишировала 10-й. Вся команда стоит 1,68 миллиона евро.
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Источник: сообщество «Славии» в VK