Тренер белорусской «Славии»: «Планировали подписать Роналду. «Аль-Наср» нас опередил»

Главный тренер белорусской «Славии» Иван Биончик пошутил насчет нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

– Может быть, планируете какие-либо громкие приобретения по белорусским меркам?

– Планировался Криштиану Роналдо. К сожалению нас опередил «Аль-Наср». Очень хотели подписать Верратти, но он отказался.

– А если серьeзно…

– Мы комплектуемся. В любом случае у нас будут новички. Не совсем понимаю понятие «громкое приобретение» или «звeздное». Любое приобретение осмысленное и логичное.

«Аль-Наср» в декабре подписал Роналду как свободного агента.

Ему дали самый дорогой контракт с истории футбола.

В прошлом сезоне чемпионата Белоруссии «Славия» финишировала 10-й. Вся команда стоит 1,68 миллиона евро.

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