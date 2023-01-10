«Холодновато, да?». Репортеры преследовали Гогниева в мороз без верхней одежды, но он отказался комментировать ситуацию в «Химках»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев завершил обучение на лицензию PRO. После выхода из академии РФС за Гогниевым устремились журналисты, чтобы получить комментарии по ситуации в его клубе.

Репортеры без верхней одежды в отрицательную температуру преследовали Гогниева в течение нескольких сот метров, однако тренер не прокомментировал происходящее в «Химках».

«Химки» покинули Денис Глушаков и Илья Кухарчук.

У клуба долги в более чем 100 миллионов рублей.

«Химки» идут в зоне вылета РПЛ.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно