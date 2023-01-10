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    «Холодновато, да?». Репортеры преследовали Гогниева в мороз без верхней одежды, но он отказался комментировать ситуацию в «Химках»

    Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев завершил обучение на лицензию PRO. После выхода из академии РФС за Гогниевым устремились журналисты, чтобы получить комментарии по ситуации в его клубе.

    Репортеры без верхней одежды в отрицательную температуру преследовали Гогниева в течение нескольких сот метров, однако тренер не прокомментировал происходящее в «Химках».

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    Источник: «Бомбардир»

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