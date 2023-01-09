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    «Логистика хрен поймешь какая, так еще и народ не ходит». Тренер «Ростова» – о Fan ID

    Тренер «Ростова» Михаил Осинов раскритиковал введение Fan ID на футбольных стадионах.

    «Ростов» много жалуется на Fan ID. Сам этот вопрос решаемый?

    – На уровне руководства надо общаться. Узнать, для чего и для кого они сделали. Чтобы не было беспорядков? У нас их и так не бывает.

    У нас стадион к чемпионату мира сделан – тебя на входе уже миллион раз сфоткали, увидели, кто ты.

    Логистика хрен поймешь какая, на автобусах-поездах на игры едем. Так тут еще и народ на игры не ходит. «Шикарный» чемпионат!

    • Fan ID начали оформлять с июля.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она функционирует на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: Sport24

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