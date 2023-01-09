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  • «Логистика хрен поймешь какая, так еще и народ не ходит». Тренер «Ростова» – о Fan ID

«Логистика хрен поймешь какая, так еще и народ не ходит». Тренер «Ростова» – о Fan ID

9 января 2023, 10:51
2

Тренер «Ростова» Михаил Осинов раскритиковал введение Fan ID на футбольных стадионах.

«Ростов» много жалуется на Fan ID. Сам этот вопрос решаемый?

– На уровне руководства надо общаться. Узнать, для чего и для кого они сделали. Чтобы не было беспорядков? У нас их и так не бывает.

У нас стадион к чемпионату мира сделан – тебя на входе уже миллион раз сфоткали, увидели, кто ты.

Логистика хрен поймешь какая, на автобусах-поездах на игры едем. Так тут еще и народ на игры не ходит. «Шикарный» чемпионат!

  • Fan ID начали оформлять с июля.
  • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она функционирует на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ростов Осинов Михаил
Комментарии (2)
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Ziklop
1673258751
нашим хренералам похер они в своих фантазиях живут! напишут отчёты что деньги освоены правильно и какие-то показатели стали лучше в 10 раз не меньше. врать сцуки только и умеют!
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То ли ещё будет
1673265423
Слава партии родной!
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