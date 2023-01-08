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    Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. При этом некоторые участники стадии еще не определены. Пары выглядят так.

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    Источник: The FA

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