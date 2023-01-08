Итоги жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. При этом некоторые участники стадии еще не определены. Пары выглядят так.
- «Престон» – «Тоттенхэм»
- «Саутгемптон» – «Блэкпул»
- «Рексхэм» – «Шеффилд Юнайтед»
- «Ипсвич Таун» – «Бeрнли»
- «Манчестер Юнайтед» – «Рединг»
- «Лутон Таун»/«Уиган» – «Гримсби Таун»
- «Дерби Каунти» – «Вест Хэм Юнайтед»
- «Сток Сити» – «Астон Вилла»/«Стивенидж»
- «Блэкберн» – «Форест Грин»/«Бирмингем Сити»
- «Уолсолл» – «Лестер Сити»
- «Шеффилд Уэнсдей» – «Флитвуд Таун»
- «Манчестер Сити»/«Челси» – «Оксфорд»/«Арсенал»
- «Бристоль Сити»/«Суонси Сити» – «Честерфилд»/«Вест Бромвич»
- «Брайтон» – «Ливерпуль»/«Вулверхэмптон»
- «Фулхэм» – «Сандерленд»
- «Борхэм Вуд»/«Аккрингтон Стэнли» – «Кардифф Сити»/«Лидс Юнайтед»
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Источник: The FA