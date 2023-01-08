Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Скроботов покинул «Зенит». Он забивал победный гол в ворота «Динамо»

    «Зенит» сообщил об уходе из клубной системы 22-летнего защитника Ильи Скроботова. Контракт истек.

    «Сине-бело-голубые благодарят Илью за время, проведенное в Петербурге», – написал клуб.

    • Скроботова впервые привлекли к основе в январе 2018 года.
    • 1-й гол в составе «Зенита» Илья забил 18 апреля 2018 года в игре против «Динамо», принеся победу команде на 94-й минуте встречи.
    • В сезоне-2022/23 Второй лиги Скроботов принял участие в 12 матчах за «Зенит»-2 и забил гол.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Аршавин: «Кравцов и Михайлов через 3-4 года будут в сборной России»
    Канчельскис: «Я бы хотел посмотреть на Семака в «Манчестер Юнайтед». Уверен, у него получилось бы» 2
    Аршавин: «Почему Пиняев не в «Зените»? Клуб опоздал» 11
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      НедраЧили 32 минуты назад

      Просто на своем воспитаннике денег не отмыть.

      То ли дело на каком-нибудь бразильце десяток млн себе в карман.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11