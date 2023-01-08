Скроботов покинул «Зенит». Он забивал победный гол в ворота «Динамо»

«Зенит» сообщил об уходе из клубной системы 22-летнего защитника Ильи Скроботова. Контракт истек.

«Сине-бело-голубые благодарят Илью за время, проведенное в Петербурге», – написал клуб.

Скроботова впервые привлекли к основе в январе 2018 года.

1-й гол в составе «Зенита» Илья забил 18 апреля 2018 года в игре против «Динамо», принеся победу команде на 94-й минуте встречи.

В сезоне-2022/23 Второй лиги Скроботов принял участие в 12 матчах за «Зенит»-2 и забил гол.

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