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    Ари посоветовал Дзюбе вернуться в «Спартак»

    Бывший форвард «Спартака» Ари хотел бы вновь увидеть Артема Дзюбу в московском клубе.

    «Я запомнил, как Дзюба играл за «Спартак». Он сильный футболист, забил много голов, в том числе за сборную России. Я думаю, что для него будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке» – в команде, в которой он начинал.

    Я не знаю, сколько лет он еще сможет играть, думаю, что можно поиграть еще один год за границей. Многие футболисты хотят завершить карьеру в той команде, в которой начинали, может быть, он тоже хочет так сделать», – сказал Ари.

    • 34-летний Дзюба – свободный агент с осени.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: ТАСС

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