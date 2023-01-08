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Ари посоветовал Дзюбе вернуться в «Спартак»

8 января 2023, 18:10
12

Бывший форвард «Спартака» Ари хотел бы вновь увидеть Артема Дзюбу в московском клубе.

«Я запомнил, как Дзюба играл за «Спартак». Он сильный футболист, забил много голов, в том числе за сборную России. Я думаю, что для него будет хорошо, если он завершит карьеру в «Спартаке» – в команде, в которой он начинал.

Я не знаю, сколько лет он еще сможет играть, думаю, что можно поиграть еще один год за границей. Многие футболисты хотят завершить карьеру в той команде, в которой начинали, может быть, он тоже хочет так сделать», – сказал Ари.

  • 34-летний Дзюба – свободный агент с осени.
  • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
  • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем Ари
Комментарии (12)
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ySS
1673192588
Такой шаг будет оскорблением немалого количества болельщиков Спартака
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aaaaahhhh
1673194140
ну если только в Спартак 4, :))))
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Лицом_на_клаве
1673194157
Точно. Пусть поднимает их с колен.
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NewLife
1673195482
Ари, ты дурак ?
Ответить
Рыло свина
1673201367
дзюба за деньгами куда угодно пойдёт, вот только не зовут "это чудо".
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k611
1673202939
Дзюбе уже сейчас надо заканчивать карьеру или поиграть в ФНЛ. Спартаку сейчас он точно не нужен.
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ScarlettOgusania
1673210906
Не уверен, что здюпа может что-то добавить на поле, а в раздевалке может начать мериться кое-чем, вреда для молодого тренера Абаскаля больше, чем пользы((
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Plyash
1673211094
Cвят,свят,свят...А вообще-то с чувством юмора у Ари всегда было всё в порядке,потому,как любой пациент любой дурки знает,что таким предложением Дзюблу можно только подъе@нуть.Удачки тебе,поленышко...
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Владислав Vlad
1673211431
Кто давал ему гражданство? Он по нашему даже думать не умеет, говорит полную чушь.
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