Каррера: «Я могу вернуться в Россию ближайшим летом»

Бедный безработный, пока тебя никто не пригласил, иди в пиццерию Бокетти посуду мыть.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не исключил свое возвращение в российский футбол уже в этом году.
«Это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом. Если будет предложение, то обязательно его рассмотрю», – заявил 58-летний итальянец.
- Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
- При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.
- Сообщалось, что тренера хотел пригласить «Рубин».
- Сам он говорил о желании поработать в сборной России.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию