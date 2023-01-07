Каррера: «Я могу вернуться в Россию ближайшим летом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не исключил свое возвращение в российский футбол уже в этом году.

«Это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом. Если будет предложение, то обязательно его рассмотрю», – заявил 58-летний итальянец.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.

Сообщалось, что тренера хотел пригласить «Рубин».

Сам он говорил о желании поработать в сборной России.

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