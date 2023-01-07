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Каррера: «Я могу вернуться в Россию ближайшим летом»

7 января 2023, 12:45
2

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не исключил свое возвращение в российский футбол уже в этом году.

«Это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом. Если будет предложение, то обязательно его рассмотрю», – заявил 58-летний итальянец.

  • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
  • При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.
  • Сообщалось, что тренера хотел пригласить «Рубин».
  • Сам он говорил о желании поработать в сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (2)
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derrik2000
1673092405
"Если будет предложение, то обязательно его рассмотрю», – заявил 58-летний итальянец." В музей Спартака экскурсоводом для иностранцев.
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NewLife
1673093011
Бедный безработный, пока тебя никто не пригласил, иди в пиццерию Бокетти посуду мыть.
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