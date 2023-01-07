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    Каррера: «Я могу вернуться в Россию ближайшим летом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не исключил свое возвращение в российский футбол уже в этом году.

    «Это правда, что я могу вернуться в Россию ближайшим летом. Если будет предложение, то обязательно его рассмотрю», – заявил 58-летний итальянец.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
    • При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.
    • Сообщалось, что тренера хотел пригласить «Рубин».
    • Сам он говорил о желании поработать в сборной России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16622

      NewLife 31 минуту назад

      Бедный безработный, пока тебя никто не пригласил, иди в пиццерию Бокетти посуду мыть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20573

      derrik2000 42 минуты назад

      "Если будет предложение, то обязательно его рассмотрю», – заявил 58-летний итальянец."

      В музей Спартака экскурсоводом для иностранцев.

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